Paarden racen op het strand in de Pop-Hippodroom: “We brengen de paardensport tot bij het grote publiek”

Al voor de derde keer werd de Pop-Hippodroom georganiseerd op het strand van De Haan. Een 40-tal paarden nam het tegen elkaar op tijdens twee wedstrijddagen. Zowel de liefhebbers als het grote publiek genoot van het spektakel.

De Pop-Hippodroom is een organisatie van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen en de vzw Time For Others. Tussen de spelende kinderen, de vele wandelaars en de zonnekloppers liepen er heel wat paarden rond op het strand. Niet enkel op de renbaan zelf, maar ook tijdens de opwarming. Ouders en kinderen konden bovendien ook op ontdekking door het ‘paardendorp’, waar de paarden voor en na hun race in de watten worden gelegd door een heel team.

Het weer is ook een meevaller voor de organisatie, het blijft immers een uitdaging om een hippodroom aan te leggen op het strand. Naast de paarden zelf speelt ook de Noordzee immers een hoofdrol, de tijdelijke hippodroom is volledig afhankelijk van eb en vloed. Zo snel als de hippodroom tot leven komt, zo snel verdwijnt hij weer onder het opkomende zeewater. De getijden bepalen de timing van de opbouw van de piste én van de paardenrennen zelf.

Unieke kans

“We hebben voor de eerste keer geluk met het weer. Dat maakt de opbouw niet enkel een pak aangenamer voor ons maar het gaat ook een stuk vlotter. We moeten op het einde van de eerste dag de piste terug afbreken tegen dat het water opkomt en maandagmorgen moesten we dit terug opbouwen. We moeten de piste ook af en toe plat maken. Dit komt omdat de kant van de zee sneller is omdat het zand nog een beetje harder is. Om de race eerlijker te maken wordt de andere kant plat gemaakt. Het is een uniek format in België want de meeste hippodromen hebben een ovalen circuit”, licht Max Struys van Time For Others toe.

“Met dit evenement willen we de paardenrennen dichter bij het grote publiek brengen. Je hebt de echte paardenliefhebbers die je ook in de hippodromen terugvindt, maar de meerwaarde hier is dat je ook veel toeristen ziet. Het is een unieke kans om de sfeer op te snuiven. We zijn ook de enige in België die zoiets op het strand organiseren”, zegt de organisator.

Draf

Op het strand werden drafwedstrijden gereden, dit zijn een reeks snelle, professionele races in draf – sneller dan de stap, maar trager dan galop. De paarden leggen telkens per twee een 280 meter lange sprint af over een rechte lijn op het strand. Ze worden niet bereden, maar aangespoord door de kleurrijke drivers op hun lichte karretjes, sulky’s genaamd, achter het paard. Verspreid over de twee dagen vinden er meer dan 60 races plaats. Die wedstrijden werden vol spanning gevolgd door de toeschouwers op het strand en in de tent.

De organisator zelf blikt tevreden terug op de derde editie. “Doorheen de dag hebben zeker een 1.000-tal bezoekers gehad. Dat maakt dit de beste editie die we al gehad hebben. Het weer zit daar zeker voor iets tussen.”