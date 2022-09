Overleden Coolio was afgelopen zomer op Parkpop Oostkamp: “Hij was verbaasd hoeveel jongeren zijn hit kenden”

De organisatie van Parkpop Oostkamp kijkt met een trieste blik terug op het concert afgelopen zomer van de Amerikaanse rapper Coolio. Hij is namelijk op woensdag 28 september onverwachts overleden. “Zijn entourage dacht dat ze een optreden voor hem hadden geboekt op het festival Parkpop in Nederland. Maar door die foute inschatting is hij bij ons terecht gekomen.”

Op zondag 21 augustus was de Amerikaanse rapper Coolio, gekend van de hit ‘Gangsta’s Paradise’ de headliner van Parkpop Oostkamp. “In 2019 kregen wij een bericht met daarin de kans om Coolio te boeken”, vertelt Stijn Degrande, een van de organisatoren. “Zijn entourage dacht dat het ging om het festival Parkpop in Den Haag, waarnaar er honderdduizenden festivalbezoekers afzakken.”

“Die kleine vergissing was voor ons de ultieme kans om een Amerikaanse headliner binnen te halen”

“Die kleine vergissing was voor ons de ultieme kans om een Amerikaanse headliner binnen te halen. We hebben toen een bod gedaan, dat hetzelfde was als wat we aan een Belgische top-act zouden geven. En tot onze verbazing werd het bod ook aanvaard. Het optreden van Coolio zou normaal plaatsvinden in 2020. Maar door corona hebben we het twee jaar moeten uitstellen. Uiteindelijk paste het in 2022 gelukkig nog altijd om naar België af te zakken.”

Optreden met jongeren

Voor Parkpop Oostkamp was Coolio de artiest om mee uit te pakken. “Zelf had hij dus duidelijk een groter festival verwacht. In het begin had hij precies niet veel zin om op te treden. Hij heeft ons ook een hele tijd laten wachten. Maar toen hij 5 minuten op het podium stond, zat de sfeer er goed in bij het publiek en bij hem”, gaat Degrande verder.

“Meestal geeft Coolio een kort optreden ’s nachts in discotheken en dergelijke voor bijvoorbeeld een thema avond van de nineties met een ouder publiek. Maar nu stond hij om 19 uur op een gratis en klein festival met maximum 8.000 à 9.000 bezoekers, waar veel kinderen, families en jongeren naartoe komen. Hij was dus enorm verrast dat er zoveel jongeren zijn nummers kenden. Op een bepaald moment heeft hij ook jongeren op het podium gehaald om met hem te laten dansen.”

“Achteraf was hij helemaal opgewarmd en nam hij ruim de tijd om foto’s te nemen met onze vrijwilligers”

Na het concert was Coolio helemaal opgewarmd door het enthousiasme van Oostkamp. “Hij nam ruim de tijd om nog wat foto’s te nemen met de vrijwilligers van onze organisatie en dat sierde hem. Coolio vertelde ons dat het een van zijn betere concerten was. We dachten eerst dat hij met ons aan het lachten was. Maar hij meende oprecht dat hij geraakt was door de jeugd, die zo enthousiast mee zong en danste.”

“Hij heeft dan nog een T-shirt van Parkpop Oostkamp gevraagd, die hij de dag erna aan had bij het ontbijtbuffet in het hotel. Volgend jaar vieren we onze 20ste editie. Het wordt voor ons als organisatie moeilijk om daaraan te tippen”, lacht Degrande.