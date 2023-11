Oudste discotheek van Vlaanderen keert eenmalig terug naar haar roots: “Nooit vies van een stunt”

De oudste discotheek van Vlaanderen, Diedjies, opent nog steeds regelmatig de deuren voor feestgangers. Op zaterdag 11 november gaat Diedjies ‘back to the roots’ in het kader van 900 jaar Kuurne. Verschillende voormalige dj’s zullen tijdens een speciale retrofeestavond nog eens achter de draaitafel staan. Het concept werd destijds bedacht door Marc Van Wonterghem (79), die vernieuwing wilde brengen in het uitgaansleven.

Kuurne heeft een rijke geschiedenis van discotheken. Veel daarvan zijn in de loop der jaren gestopt, maar de oudste discotheek van Vlaanderen bestaat nog steeds. Diedjies werd 56 jaar geleden geboren, hoewel het destijds nog onduidelijk was wat het zou worden, aangezien een dj achter draaitafels toen eerder zeldzaam was. Het begon allemaal met café Saint Christophe dat Gustaaf en Angèle Van Wonterghem in 1937 openden. De aanpalende vlasschuur werd prompt omgevormd tot een eenvoudig zaaltje die na de oorlogsjaren werd omgevormd tot feestzaal waar bals werden georganiseerd met bekende artiesten zoals Adamo, Francis Bay en Henk van Montvoort.

“Nadat ik tijdens een reis in Duitsland een man aan het werk had gezien die met behulp van twee platenspelers grote menigtes aan het dansen kreeg, was ik meteen verkocht”, begint bezieler Marc Van Wonterghem. “Eenmaal thuis probeerde ik mijn vader warm te maken voor wat ik in Duitsland had gezien, maar hij stond niet meteen open voor deze vernieuwing in Huis Van Wonterghem. Op dat moment werd er namelijk sfeer gemaakt op feesten met liveorkesten en een jukebox. De afwijzing van mijn vader weerhield me er echter niet van om door te zetten, dus begon ik klein met ‘t Ezelke aan de Heerweg in Harelbeke.” Het vernieuwende idee van Marc Van Wonterghem sloeg aan en werd een groot succes, en ook vader Gustaaf zag dat het goed was. “Na twee jaar in mijn eigen huis in Harelbeke muziek te hebben gedraaid, kwam mijn vader op een dag naar me toe met de vraag of ik dj wilde zijn in zijn feestzaal”, vervolgt Marc. “Dat was het begin van Diedjies op zondagavond in 1967. In eerste instantie was de toegang gratis, maar toen ik mijn vader om geld vroeg om nieuwe platen te kunnen kopen, zei hij nee. Na wat uitleg stemde hij uiteindelijk toch toe en introduceerde hij lidmaatschapskaarten als toegangsprijs, die we vervolgens konden gebruiken om nieuwe vinylplaten aan te schaffen.” Kuurne was destijds de thuishaven voor diverse discotheken. De gemeente had vroeger onder andere discotheken zoals Fiftyfive, Pindal, Bon-Aerde, de Meulen, de Chopin en danscafé Den Disc, en Rock en Brol. “Huis Van Wontergem heeft altijd een neus gehad voor opkomend talent”, gaat Marc verder. “Dat geldt ook voor Diedjies. Bart Peeters was ooit te gast in Diedjies als drummer, lang voordat hij bekend werd. Een vergelijkbaar verhaal met Geert Hoste die ooit aan de deur van onze discotheek stond om mime te spelen. Diedjies was nooit vies van een stunt, dus wanneer we iemand uitnodigden, wist die persoon nooit wat onze plannen waren omdat we anders het risico liepen dat hij of zij niet zou willen komen. Ik herinner me nog die keer dat we Eddy Wally uitnodigden als ‘Wally in Space’ en hem vervolgens in een schaarlift plaatsten, wetende dat Eddy hoogtevrees had. Hij durfde echter niet te weigeren, maar beleefde daar in de lift wel de schrik van zijn leven.”

Handboeien

“Ook het bezoek van Urbanus tijdens de periode van de film Koko Flanel kan ik me nog goed herinneren. Het was toevallig 1 april toen we Urbanus hadden uitgenodigd. Om er wat spektakel aan toe te voegen, begonnen we op landgoed Maelstede en zouden we vervolgens onder begeleiding van politie naar Diedjies rijden, met onder andere de auto en de caravan uit de film. De brandweer zorgde dan weer voor een enorm schuimtapijt in de straat van Diedjies. Blijkbaar waren de agenten ook fan en wilden ze graag op de foto met Urbanus nadat ze hem hadden gearresteerd. Er was alleen een probleem: na het maken van de foto was het sleuteltje zoek van de handboeien en toen we slotenmaker Decabooter uit Kortrijk belden, dacht hij dat we hem in de maling namen vanwege 1 april. Uiteindelijk zijn de agenten zelf naar de slotenmaker gereden om Urbanus te bevrijden en kon het optreden toch doorgaan in Diedjies.”

Wie die goede oude tijd nog eens wil herbeleven, kan dat uitzonderlijk doen op zaterdag 11 november, hoewel Diedjies al bijna volledig is uitverkocht, op 100 kaartjes na. Een trouwe bezoekster uit de beginjaren van Diedjies, die nu in Boston (Amerika) woont, heeft al bevestigd dat ze speciaal naar België komt voor deze reünie-avond. De dj’s die optreden tijdens Diedjies Back To The Roots zijn dj Podé (Paul Declercq), dj Marco (Marc Van Wonterghem), dj Poll Van Ghent (Pol Van Ballenberghe), Dirk Stoops, Renato, Pedro, Tony Power en Fredo.

Info: www.diedjies.be.