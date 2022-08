Oudlander festival in Alveringem voor eerste keer met tijdloze party

In de Zuid-Ossenaarstraat in Alveringem vindt komende zaterdag de derde editie van het rockfestival Oudlander plaats. Nieuw dit jaar is de party op vrijdag.

Er staan zeven bands op de affiche en ook een echte headliner: Bizkit Park, die vorige week nog op Pukkelpop te zien was en om 23.45 uur in Alveringem z’n opwachting maakt. “Nieuw dit jaar is dat we op vrijdag 26 augustus het festivalweekend inzetten met een tijdloze party”, zegt Arne Van Belle.

Afterworkparty

“Die tweede avond moet ons event rendabeler maken en ook niet-rockliefhebbers aantrekken. Omdat het vrijdagavond is, beginnen we al om 18 uur met een afterworkparty in ons gezellige festivaldorp. Tot 3 uur ’s nachts zullen DJ’s uit de streek mekaar aflossen: DJ B&B Bert Matten uit Alveringem begint om 18 uur en ook Karel Hauspie uit Izenberge en Dirk Stoops verschijnen achter de draaitafel. Drank, eten en goede muziek zijn de ingrediënten voor vrijdag én zaterdag.” (AB)