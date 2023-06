Ouderverenigingen van Groot-Staden organiseren weer Camping Eugène: Kampioenschap stokpaard rijden

De Ouderverenigingen van Groot-Staden organiseren op vrijdag 30 juni de vierde editie van Camping Eugène op de terreinen van de Oostnieuwkerkse Chirojongens. Tijdens de kampeeravond vindt ook het eerste Stadense kampioenschap stokpaard rijden plaats. De dag nadien houdt de vzw Zombietrail op dezelfde locatie de tweede editie van Fiësta Loca. Op Fiësta Loca draait alles rond het thema disco.

“We behouden de succesformule van de vorige edities voor Camping Eugène”, legt woordvoerder Wouter Van Vooren uit. “Op de laatste vrijdag van juni verwachten we alle kleuters en lagereschoolkinderen met hun ouders en/of grootouders voor een kampeeravond in eigen tent. Naast kinderen en hun entourage uit de Groot-Stadense scholen zijn voor het eerst ook kinderen en ouders uit het Hoogleedse gehucht Sint-Jozef De Geite van de partij.”

Stokpaard rijden

“Op vrijdagavond zorgen de vrienden van meneer Eugène vanaf 17 uur voor allerhande activiteiten terwijl ouders en leerkrachten kunnen genieten van een gezellig samenzijn. Er is voor elk kind wat wils. Zo zijn er een zeepkistenrace, een silent-discotent en een striptent in samenwerking met de Stadense bibliotheek. Daarnaast is er ook het eerste Stadense kampioenschap stokpaard rijden. Bij stokpaard rijden houdt de ruiter een stokpaard tussen de benen terwijl hij oefeningen uitvoert. Er zijn verschillende disciplines zoals dressuur, springen, cross en western. In Finland is stokpaard rijden een officiële sport. Sinds 2021 wordt er ook een Belgisch kampioenschap gehouden. Het eerste wereldkampioenschap stokpaard rijden vond in augustus 2022 in Geraardsbergen plaats. Ons kampioenschap staat open voor alle deelnemers aan Camping Eugène: dus voor zowel kinderen als volwassenen. Omstreeks 19 uur is er ook een optreden van de Raf Violi Discoshow. Om 22.30 uur is het tijd om te slapen en zoekt iedereen zijn tent op. ’s Morgens is er nog een gezamenlijk ontbijt met verrassingsoptreden. Deelnemen aan Camping Eugène kan in twee formules. Voor 6 euro krijg je één hamburger en ontbijt, voor 9 euro twee hamburgers en ontbijt”, aldus Wouter.

Discofeestje

“Op zaterdag 1 juli is er op dezelfde locatie de tweede editie van Fiësta Loca”, weet Wouter. “Deze editie staat volledig in het teken van disco. De deuren gaan om 17.30 uur open. Om 20 uur verwelkomen we Sisters Act, een cover- en partyband die het publiek meeneemt op een muzikale reis vol pop, soul, R&B, disco, funk, samba en zelfs stevige rock. Na dat optreden neemt de Muziek Caravan over. Bezoekers van Fiësta Loca mogen daarbij zelf op zoek naar nummers in de platenbakken. Die worden nadien door de dj’s van de Muziek Caravan gedraaid. Voor de catering doen we een beroep op verschillende verenigingen die zo een centje verdienen. De toegangsprijs bedraagt 5 euro in voorverkoop en 7,50 euro aan deur. Wie de dag voordien deelgenomen heeft aan Camping Eugène krijgt 2 euro korting op de toegangsprijs.”

Camping Eugène en Fiësta Loca vinden plaats op de terreinen van de Oostnieuwkerkse Chirojongens in de Vyvestraat 33. Meer info en inschrijvingen voor Camping Eugène: www.campingeugene.be, via de Facebookpagina, via campingeugene@gmailcom en via 0473 37 35 91. Meer info rond Fiësta Loca: www.fiestalocastaden.be, info@zombietrail.be of 0473 37 35 91.