Ouderraad VBS Langemark organiseert Gif Mo Chette

De ouderraad van de vrije basisschool in Langemark organiseert op zaterdag 26 augustus voor de eerste keer een fuif voor volwassenen. “Onder de noemer ‘Gif Mo Chette’ willen we op het einde van de vakantie iedereen nog eens de kans geven om uit de bol te gaan”, zegt uittredend voorzitter Glenn Lermytte, die opgevolgd wordt door Jeroen Leplae.

Met onder andere de kinderfuif, de theatervoorstelling ‘Water’, het lenteontbijt, het schoolfeest en de barbecue voor de laatstejaars heeft de ouderraad van VBS Langemark al de handen vol tijdens het schooljaar, nu organiseert het dynamische comité ook een activiteit in de vakantie.

“Het is de eerste keer dat we een fuif organiseren voor de volwassenen”, zegt uittredend voorzitter Glenn Lermytte (34). “Het is al een jaar of vijf dat de jongere leden dat willen, en aangezien de oudere generatie ondertussen vertrokken is, kunnen we er nu helemaal voor gaan. Het idee achter de keuze voor eind augustus is dat de ouders nog een laatste keer uit de bol kunnen gaan voor het schooljaar weer begint. Daarom ook de naam van de fuif: Gif Mo Chette!”

De fuif vindt plaats in de kleine zaal van OC Den Tap, goed voor een capaciteit van 500 man. “Iedereen is welkom. Dus niet alleen ouders van kinderen die in VBS Langemark naar school gaan, maar bijvoorbeeld ook jonge gasten van Langemark. We willen een heel breed publiek aantrekken. De deuren gaan open vanaf 21 uur en van 22 tot 23 uur is er happy hour. Deejay D-LUX draait de hele avond, maar we hebben met iTRAXX ook een gast-deejay, van middernacht tot 1 uur. Hij draaide onder meer op Highlight Festival en is bekend van Babafest. Er is een gewone bar met bier en frisdranken, maar ook een mooi aangeklede cocktailbar. Buiten zal er een eetstandje zijn.”

Met de fuif hoopt de ouderraad een mooi centje te kunnen verdienen voor de kinderen. “Het is dankzij de vele sponsors dat we dit kunnen doen”, zegt Glenn. “Dat was de voorwaarde, want mocht er weinig volk komen, dan willen we zeker niet in de kas van de ouderraad zitten om toe te steken. We hopen natuurlijk dat de fuif geld zal opbrengen. Alles wat we doen gaat naar de kinderen, en we willen hen graag eens iets groots geven. Zo is het treintje op de speelplaats aan vernieuwing toe, maar dat kost natuurlijk heel veel geld.”

Nieuwe voorzitter

Ondertussen is er in de ouderraad ook een voorzitterswissel gebeurd. “Ik heb halfweg het schooljaar de fakkel doorgegeven aan Jeroen”, zegt Glenn Lermytte, die al zes jaar lid is van de ouderraad, waarvan drie jaar als voorzitter. “Aangezien ik mijn eigen zaak heb opgestart, werd het moeilijk om alles te combineren, en als ik iets doe wil ik me ten volle kunnen inzetten. Ik blijf wel actief lid.”

Zijn opvolger Jeroen Leplae (37) is getrouwd met Loes Claus en vader van Jasmien en Jules. “Ik ben nu een jaar of zes lid en ben onlangs gestopt met mijn bijberoep, waardoor er wat ruimte vrijkwam. Ik ben content dat ik het gedaan heb. Ik ben wel iemand die graag de touwtjes in handen heeft. Aangezien Jules nu naar het derde leerjaar gaat, heb ik nog vier jaar in de ouderraad te gaan. Ik zie het helemaal zitten.” (TOGH)