Ouderraad van ‘t Vlot organiseert sneukelwandeling

Ouderraad de Koepel, van de vrije basisschool ‘t Vlot organiseert op zondag 25 juni een sneukelwandeling van 6 kilometer waarbij drie tussenstops voorzien zijn.

“De wandeling werd uitgetekend door de Lichterveldse wandelclub De Margrietestappers”, vertelt Friedl Roels, die samen met Evelyn Maes, Lieselot Rogiers, Kirsten Lestabel, Charlotte Goethals, Gwen Vierstraete, Pieter Desimpel en Virginie Vandoorne de sneukelwandeling organiseert. “Er kan doorlopend gestart worden tussen 13.30 en 15.30 uur in ‘t Vlot. De wandeling is 6 kilometer en wordt uitgepijld. Bij elk van de drie tussenstops is er iets lekkers voorzien om te eten en te drinken. Op school wordt na de wandeling een hamburger aangeboden en men kan er een drankje nuttigen aan de bar tegen democratische prijzen.”

200 wandelaars

De sneukelwandeling wordt voor de tweede keer ingericht. “We organiseren de wandeling bewust eind juni”, zegt Friedl, “als de toetsen- en examenperiode is afgerond, want we mikken op gezinnen met kinderen. Uiteraard zijn mensen van buitenaf ook welkom om deel te nemen. Vorig jaar hadden we een opkomst van iets meer dan 200 mensen, ook dit jaar staat de teller al op iets meer dan 200.”

Onthaalfeest

Op zondag 27 augustus is er het schoolfeest. “De opening van het nieuwe gebouw valt samen met het onthaalfeest, met onder andere een eetfestijn, huifkartochtje, springkastelen, grime, klasbezoek. Er is een werkgroep onthaalfeest die bestaat uit zowel leerkrachten en directie als mensen van de ouderraad, die er hun schouders onder zetten om er een heus feest van te maken.” Inschrijven kan via www.ouderraaddekoepel.be. (JW/foto Kurt)