Ouderraad Klavertje Vier organiseert tweede editie van Obstacle Run: “Een familiehappening worden”

Na het succes van vorig jaar organiseert de ouderraad van de gemeentelijke basisschool op zaterdag 7 oktober de tweede editie van hun Obstacle Run. Op een veld langs de Bloemhoekstraat krijgen de deelnemers een pittig parcours van anderhalve kilometer met 23 obstakels voorgeschoteld.

De gemeentelijke basisschool Klavertje 4 uit de Roeselaarsestraat kan rekenen op een sterk oudercomité. Jaarlijks pakken de ouders met verschillende activiteiten uit, zoals een kinderfuif of deelname aan de plaatselijke kerstmarkt. Ook in het kader van Sinterklaas voorziet het oudercomité jaarlijks een verrassing.

“We broedden al even op het idee om ook een obstacle run te organiseren. Door de coronacrisis bleven die plannen misschien langer dan aanvankelijk gedacht in de koelkast, maar vorig jaar kwam het er toch van”, aldus Alexander Huyghebaert, voorzitter van het oudercomité.

23 obstakels

De eerste editie van het evenement werd onmiddellijk een succes. Vierhonderd deelnemers waagden zich aan het parcours op het veld van een Ook voor de tweede editie van de Obstacle Run palmt het oudercomité die locatie in.

“We stippelen een parcours van anderhalve kilometer uit. Onderweg moeten de deelnemers 23 obstakels overwinnen. Tien obstakels, waaronder één grote, zijn nieuw in vergelijking met vorig jaar. Van klimmen tot glijden, de verschillende obstakels zijn erg divers. We hebben er wel voor gezorgd dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om die te overwinnen”, aldus Alexander.

Ook dit jaar wordt de Obstacle Run opgedeeld in twee delen. Van 13 tot 17 uur zijn de individuele deelnemers aan de beurt. Daarna is het de beurt aan de groepen die per vijf het parcours afleggen. De tijd van de laatste telt voor de uitslag.

“Onder andere de brandweer van Moorslede gaf inmiddels aan met enkele teams aanwezig te zullen zijn. Momenteel zijn er twee weken voor het evenement al driehonderd deelnemers ingeschreven. We hopen minstens het aantal van vorig jaar te evenaren.”

Familiegebeuren

Aan de Obstacle Run zijn prijzen verbonden, maar deelnemen is volgens de organisatoren toch belangrijker dan winnen. “We hopen met dit evenement echt uit te groeien tot een familiegebeuren. Hoe snel je het parcours aflegt is eigenlijk minder belangrijk. Het belangrijkste is dat de deelnemers volop genieten van de sfeer, het familiale en het vriendengebeuren. Ook dit jaar zullen er bijvoorbeeld heel wat plaatselijke verenigingen deelnemen. Anderzijds zien we ook dat sommige sterke sporters van buiten de gemeente zich ook inschrijven. Het wordt dus een mooie mix.”

De organisatoren hebben bij het uitwerken van hun concept ook gedacht aan de allerkleinsten. “Voor kinderen onder de zes jaar is een apart kinderparcours voorzien. De 6- tot 12-jarigen leggen wel het grote parcours van anderhalve kilometer af, maar zij kunnen kiezen voor gemakkelijkere obstakels.”

Frietjes en dansje

De Obstacle Run is ook dit jaar meer dan het overwinnen van de verschillende obstakels alleen. “Ook dit jaar voorzien we catering. Met ons team zullen we frietjes en braadworsten bakken en pasta serveren. Deelnemers kunnen natuurlijk ook volop genieten van een drankje.”

Na het sportieve gedeelte is het tijd voor nog wat extra ontspanning. “Na de prijsuitreiking komt er een dj en zal men ook nog een dansje kunnen placeren.”

Aankoop computers

De ouderraad hoopt met de organisatie van het evenement opnieuw een mooie opbrengst over te houden voor de werking van de school. “Het voorbije jaar hebben we met de ouderraad onder andere computers aangekocht. Daarnaast ondersteunen we de school bij de organisatie van verschillende evenementen en activiteiten.”

De ouderraad bestaat momenteel uit vijftien enthousiaste ouders. “We hebben een erg goed team. Hopelijk kunnen we in de toekomst nog veel leuke dingen organiseren ten voordele van de school.”

Meer informatie omtrent de Obstacle Run is te vinden via www.klavertje4obstaclerun.be