Ouderenraad en jeugdraad slaan de handen in elkaar voor 900 minuten dansmarathon

Op zaterdag 18 maart wordt in het kader van 900 jaar Kuurne eenmalig een dansmarathon georganiseerd waarbij jong en oud 900 minuten onafgebroken kunnen dansen. De aftelklok voor de 900 minuten start om 12.30 uur ‘s middags en zal op nul staan om 3.30 uur ‘s nachts, na 15 uur dansen.

“De ouderenraad en de jeugdraad van Kuurne organiseren samen een dansevenement voor jong en oud in zaal Kubox. Toch een redelijk uniek concept”, vertelt Nicole Piepers, ondervoorzitter van de ouderenraad, “Wij wilden met de ouderenraad iets speciaals doen voor 900 jaar Kuurne. We vroegen aan de jongeren van de jeugdraad of zij samen met ons een heuse dansmarathon wilden organiseren. De bestuursleden van de jeugdraad waren direct enthousiast en we begonnen samen met het opstellen van een toch wel indrukwekkend programma. We zijn heel blij met de heel positieve en correcte manier van samenwerking tussen ons beiden.”

Rolschaatsen

“Alles draait op vrijwilligers”, vervolgt Marijke Coussens, voorzitter van de ouderenraad, “en we vragen slechts drie euro entree omdat we echt iedereen de kans willen geven om te komen dansen. Het begin van de dansmarathon is zelfs gratis met een leuke kinderfuif, want jong geleerd is oud gedaan. Daarna is er rollerdisco met dj Rustu en Warre. Je kan ter plekke rolschaatsen ontlenen (zolang de voorraad strekt) of je kan je eigen rolschaatsen of inline skates meebrengen. Daarna is er een initiatie line dance, breng gerust je cowboyboots of hoed mee!” Vanaf 16.30 uur betaal je drie euro en kan je tot in de vroege uurtjes blijven, zoals je zelf verkiest. Na een optreden van de Kuurnse zanger en radiopresentator Herbert Verhaeghe is er bal met dj Marc Vandaele. “Ik zal vooral liedjes van de jaren 70, 80 en 90 draaien”, vertelt hij. “Het is de bedoeling om vooral de ouderen op de dansvloer te krijgen, maar uiteraard is iedereen welkom.”

Tot in de nacht

“Daarna wordt de dansvloer ingenomen door een jonger publiek”, glundert Simon Lambrecht, een van de twee voorzitters van de jeugdraad. “Met Kuurnenaar Stefaan Devlaminck, alias dj Fiësto, die een fiëstje in de Kubox zal bouwen. Om 20 uur speelt Coverband met Hannes Pype, leraar in Spes Nostra, gevolgd door dj Joppe (van jeugdhuis Molentje). Na dj Les Pantomecs (Emile Decorte en Matthias Stamper) en Crosscross komen om 1 uur dj Buurman (Thibault De Winter van de jeugdraad), Triple R en dj Hercules verderspelen tot een stuk in de nacht”, vertelt Pieter Defoor (oud-lid van de jeugdraad). (ADM)

900 minuten dansen op zaterdag 18 maart in zaal Kubox, Kattestraat 188, Kuurne.