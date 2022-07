Oudenburg gaat feestweek tegemoet met Oudenburg Zomert en festival Elix!R

Op donderdag 21 juli trakteert het stadsbestuur van Oudenburg haar inwoners met een gratis festival op de evenementenweide achter de Abdijhoeve. “We trakteren onze inwoners niet enkel op een reeks optredens, maar ook op een drankje om samen het glas te heffen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.

Op het programma staan optredens van Gunther D, Garry Hagger, Paul Bruna, lokale band Marine V en de harmonie uit Turnhout. Piraat Soundsystem en DJ Q-Bee zorgen voor de plaatjes tussen de optredens door.

Voor de jongsten is er leuks voorzien zoals volksspelen, springkastelen een en kinderdisco om 14:00 uur aan het hoofdpodium. “Vermits er twee jaar geen nieuwjaarsreceptie kon plaatsvinden, trakteert de stad de eerste 1.000 bezoekers op twee jetons. Met de ene jeton kan je een drankje kopen, de tweede jeton kan worden gebruikt als waarborg voor de bekers of glazen. Uiteraard kan je ook meteen jetons bijkopen en iets te eten aan een van de foodtrucks op het strand”, legt de burgemeester uit.

Techno en house

Zaterdag 23 en zondag 24 juli vindt de zevende editie van het techno- en housefestival Elix!R Open A!r plaats. Nu de organisatoren de weide in de Zeeweg niet meer kunnen gebruiken, keken ze uit naar een nieuwe locatie en dat wordt dus de nieuwe evenementenweide.

De toegangsprijs voor het festival is 49 euro voor de twee dagen of 39 euro op zaterdag en 29 euro op zondag. Op zaterdag eindigt het festival om 02.30 uur en op zondag om 00.30 uur.

“Als stad slaan we de handen in elkaar, want alle accommodatie zoals een podium, sanitair, bars zullen al aanwezig zijn, zodat we die ook kunnen gebruiken. Een ideale gelegenheid dus om op 21 juli ons evenement te organiseren. Het beloven enkele dagen vol beleving te worden in onze stad, waarbij we ook beroep kunnen doen op de veiligheidsdiensten”, stelt burgemeester Anthony Dumarey nog.

(LIN)