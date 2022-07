Oudenburg doet oproep voor concessie Winterdorp

Het stadsbestuur gaat volop voor een winter vol beleving in de stad. Daarom schrijft het een concessie uit voor een Winterdorp. Kandidaten kunnen hun voorstel nog tot 27 juli indienen. “Het is de bedoeling dat er tussen 20 november en 10 januari 2023 in een tent op het marktplein van Oudenburg een winterdorp wordt ingericht”, aldus burgemeester Anthony Dumarey.

Het stadsbestuur van Oudenburg lanceert daarom een oproep rond een concessie voor het uitbaten van een pop-up winterbar en WK-dorp op het marktplein. Deze leidraad werd op 5 juli goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Samenwerking met private partner

“De stad wil een samenwerking aangaan met een private partner. Vanaf 20 november fungeert het eerst als WK-dorp waarbij alle matchen van de Rode Duivels en de halve finales en finale van het WK voetbal in Qatar worden uitgezonden. Eens het voetbal achter de rug is, transformeert de tent in een heus winterdorp. Oudenburg zal zo voor het eerst een echt winterdorp met heel wat mogelijkheden krijgen. Zo stellen we de tent beschikbaar aan alle verenigingen in de stad”, legt de burgemeester uit.

Cultuur en jeugd

“In de cultuurraad werd de oproep gelanceerd naar de vele verenigingen in onze stad om een activiteit te organiseren in het Winterdorp. Ze krijgen elk een dag de tent gratis ter beschikking voor een eigen activiteit. Uiteraard zijn samenwerkingen tussen verschillende verenigingen ook toegelaten om zo bijvoorbeeld een gezellige kerstmarkt te organiseren”, duidt schepen van Cultuur Stijn Jonckheere.

“We gaan sowieso voor een sfeervol Winterdorp voor jong en oud. De verschillende jeugdverenigingen en jeugdhuis ’t Scharnier zullen dan ook de kans krijgen om activiteiten op maat van kinderen, jongeren en gezinnen te organiseren”, voegt schepen van Jeugd Romina Vanhooren er nog aan toe.

Geïnteresseerden vinden de concessieleidraad op www.oudenburg.be en kunnen hun kandidatuur nog tot 27 juli indienen. Halfweg augustus zal de toewijzing plaatsvinden waarna alles concreet vorm kan krijgen.