Oud zwembad van Wevelgem wordt muziektempel

Het voormalige zwembad is al vele maanden de plaats waar jongeren en families zich kunnen laten onderdompelen in wetenschap in al haar vormen. Vrijdagavond wordt dat bad een muziektempel voor lokaal talent, wie weet een springplank naar (inter)nationale roem. Hoewel sommige bands al heel wat bewezen hebben. Zoals Bluai, laureaat van de Nieuwe Lichting en sinds zondagavond winnaar van Humo’s Rock Rally.

Op vrijdag 29 april krijgt lokaal talent de kans om zich te tonen in het voormalige zwembad, waar je ook het Big Bang Wetenschapsbad kan vinden.

Met dit project willen Wevelgem en Jeugdclub Ten Goudberge zorgen voor een ontmoetingsplaats voor jonge artiesten uit verschillende kunsttakken. Springplank kadert in het Vlaamse initiatief ‘Lokale Helden’; het festival start om 16 uur en is volledig gratis.

Ook lokaal

In het voormalige badgedeelte zullen twee bands spelen. De Menense band IDIOTS, met zanger Luc Dufourmont, brengt een combinatie van rauwe rock en snedige punk. De tweede band is niemand minder dan Bluai, eerder laureaat van De Nieuwe Lichting 2022 en vorige zondag uitgeroepen tot de winnaar(s) van Humo’s Rock Rally.

De all female groep uit het Waasland wordt overal bejubeld, hen aan het werk zien in de unieke omgeving van een leeg zwembad is sowieso een bijzonder gegeven. Bovendien is het hun eerste optreden na het winnen van de prestigieuze prijs.

Op de binnenkoer van het zwembadcomplex vinden we lokaal talent terug. Rapcollectief Siga X Tokalah, Indieband Antler, rockgroep The Black Gasolines en coverband Gratis Vat. Stilzitten wordt moeilijk.

Je eigen shirt

Daarnaast zorgen jonge, lokale deejays voor de sfeer en zijn er bijzondere optredens van onder meer ‘Schelpman’. Een man komt zelfs voor de allereerste keer naar buiten met eigen muziek. Op die manier wil dit festival echt een springplank zijn naar het grote werk.

Niet enkel voor bands, maar ook voor jongeren die misschien wel een toekomst zien in de evenementensector. Zo wordt samengewerkt met jongeren die meehelpen als barman, deejay, ‘stagehand’ of zelfs promotor. Creatievelingen kunnen dan weer aan de slag in het textielproject LAP! en in het FabLab om hun eigen festivalshirts te maken.

Besmetten

Springplank wil een ontmoetingsplaats zijn voor het veelzijdige creatief talent uit de regio. Met het project Infected wordt gezocht hoe verschillende takken in de cultuursector elkaar kunnen inspireren en ‘besmetten’. Zo wordt tijdens het concert van Siga X Tokalah live een kunstwerk gemaakt, geïnspireerd op de rap en de beats van de jonge band.

(SL)