‘Oud-strijders: zij vormen ons overgeleverd erfgoed’ is het thema voor 11 novemberviering in Keiem

De 11 novemberviering in Keiem vindt dit jaar plaats met als thema ‘Onze oud-strijders: ons overgeleverd erfgoed’. Dit thema is vooral in Keiem heel actueel door het verplaatsen van de begraafplaats aan de kerk naar de nieuwe begraafplaats in de Streuvelstraat.

“Enkele familieleden van oud-strijders stelden zich vragen bij de verhuizing van de begraafplaats. Dat zette ons aan om wat meer opzoekingswerk te gaan doen, iets dieper te gaan graven in de archieven van onze verenigingen en te kijken wie hier rond de kerk begraven was”, vertelt Johan Verbouw van de NSB.

“Een 35-tal mensen konden we terugvinden waarvan drie oud-voorzitters van onze NSB Keiem op een totaal 141 Keiemnaars die dienden in 1914-1918.” Niet alle families opteerden om het graf te verplaatsen. NSB Keiem nam daarom foto’s van de graven voor het archief en om ze voor het nageslacht te bewaren.

“Het is ook zo dat we daardoor een speciale hulde brachten aan zij die hier rond de kerk waren begraven. De graven mogen dan verdwenen zijn, de herinnering aan zij die de Grooten Oorlog hebben overleefd is dat niet. Die mensen vormen ons overgeleverd erfgoed.”

“Als NSB eren we niet alleen de gesneuvelden maar ook alle oud-strijders en veteranen. Een tiental oud-strijders is nu herbegraven en ligt netjes bij elkaar, op onze vraag.”

Ossuarium

“De anderen werden samen met de mensen die niet herbegraven werden, in het ossuarium in de Streuvelstraat ter aarde besteld. Daar komt geen naamplaatje op, ze werden anoniem in een massagraf geplaatst. Vandaar ons eerbetoon op 11 november aan het Heilig-Hartbeeld nabij de kerk.”

Bij dat beeld wordt op 11 november de eerste bloemenhulde gebracht. Het 11 novemberprogramma start om 10 uur met bezinning in de kerk, 10.30 uur hulde aan het monument op de Platse, 10.35 uur hulde aan de oud-strijders bij het Heilig-Hartbeeld, 10.45 uur stoetvorming en onder begeleiding van de harmonie een optocht naar de militaire begraafplaats, 11 uur hulde op de militaire begraafplaats, 11.30 uur receptie voor alle deelnemers in café De Kroeg, 12.30 uur aperitief en maaltijd St.-Hubert voor de leden.