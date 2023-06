Ostend Kids Festival op 8 juli mikt op 7.000 bezoekers

Op zaterdag 8 juli staan de kinderen centraal op de ACEG Wellingtonrenbaan voor de tweede editie van Ostend Kids Festival. Vijf muzikale acts en randanimatie bezorgen kinderen hun eerste festivalervaring. En er is grote belangstelling.

“De eerste editie vorig jaar was een schot in de roos. Er waren 6.000 bezoekers en dit jaar worden dat er wellicht 7.000”, zegt Olivier Orlans van organisator Eventor. Op zaterdag 8 juli zijn er op de renbaan vijf optredens van artiesten die erg populair zijn bij de kinderen : De Ketnet Band Live (12 uur), K3 (14 uur), Mega Mindy (16 uur), Samson en Marie (17 uur) en als hoofdact Metejoor live in concert (18.30 uur).

Veel randanimatie

“Ontmoetingen of ‘meet and greets’ met de artiesten zijn niet mogelijk omdat er zoveel volk is dat het moeilijk te organiseren is”, zegt de organisator. De deuren openen al om 10 uur, er is immers heel wat randanimatie. Er zijn gratis springkastelen en een Lego-zone en betalende kindergrime en kermisattracties. Ter plaatse zijn ook drank- en eetstands. Bezoekers die het festivalterrein verlaten, krijgen een stempel en kunnen later opnieuw binnen. Tickets kosten 34 euro of 44 euro (Golden Seat ticket met zitplaats in de tribune).

Meer info op www.ostendkidsfestival.be