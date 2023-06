Ostend Beach pakt uit met topnamen tijdens 13de editie

Van 7 tot 9 juli kunnen feestvierders opnieuw terecht op het strand voor de 13de editie van Ostend Beach Festival. Er komen 125 internationale artiesten langs op een van de vijf podia, maar ook daarnaast zijn er enkele nieuwigheden. Zo kan je proeven van een unieke garnaalkroket.

Wat nu nog een gewoon stukje strand is, wordt in de komende weken omgebouwd tot een festivalterrein met maar liefst vijf podia. Er worden meer dan 20.000 bezoekers verwacht. Ostend Beach festival is uitgegroeid van een eendaags feest op het strand van Oostende tot een volwaardig driedaags festival met internationale uitstraling. Organisatoren Kevin Beirens en Jan Mortelmans konden dit jaar alvast enkele grote namen strikken zoals Purple Disco

Purple Disco Machine

Machine & Oliver Heldens. “Voor het eerst in de geschiedenis van het Ostend Beach Festival sluit er een Grammy Award-winnaar het festival af. Purple Disco Machine, die momenteel te horen is op elke radiozender met z’n zomerhit Substitution, komt langs. Op zaterdag komt Oliver Heldens, de vierde beste dj ter wereld de Versuz MainStage afsluiten”, klinkt het trots.

Ondertussen is ook de vrijdag een volwaardige festivaldag geworden met verschillende muziekgenres en headliners Bizzey & Average Rob. “Met de line- up op vrijdag mikken we specifiek op onze jongste bezoekers. Als dancefestival volgen we de trends en voorkeuren in dit segment al jaren op de voet en willen deze met onze programmatie volgen.”

QRoket-garnaalkroket

Het festival pakt elk jaar met iets nieuw uit en dat is dit jaar de Ostend Beach QRoket. “In de compleet vernieuwd foodcourt op het strand, dit jaar twee keer zo groot en bedekt met unieke tenten, kan je onze eigen Ostend Beach garnaal “QRoket” komen proeven. In samenwerking met onze partner Payconiq, Revi Food en Histoires D’O hebben we een limited garnaalkroket ontworpen met zeewier verwerkt in de chapelure. Je zal de kroket enkel hier kunnen proeven. Wie de lekkernij bestelt, zal aan een rad mogen draaien en maakt kans op leuke prijzen”, zegt Kevin Beirens.

Duurzaam

Terwijl er nu paniek is bij grote festival over de verplichting om met herbruikbare bekers te werken, is het systeem al goed ingeburgerd op Ostend Beach. “Wij schakelden zeven edities geleden al over naar

herbruikbare bekers. Dat vraagt een hele logistiek, dat klopt. Maar we hebben er ook veel bij te winnen. Om onze afvalberg nog te verkleinen, gaan we vanaf dit jaar ook een waarborg vragen op blikjes en petflessen. We willen vermijden dat ook die zaken nog in het zand of de zee terechtkomen. Alles moet dus teruggebracht worden naar de bar om de waarborg terug te krijgen”, zegt Beirens.

VIP

De ticketverkoop loopt ondertussen zeer goed, ook met dank aan het goede weer waardoor mensen al wat zin hebben in zomerse vibes. “We zien ook dat er meer interesse is voor de VIP-formules. Het doet ons enorm plezier om opnieuw het vertrouwen te krijgen van heel wat lokale bedrijven, businesspartners en onze sponsors.”

Er is dit jaar opnieuw de mogelijkheid om te kamperen. De Ostend Dunes camping op de Oosteroever biedt plaats aan 1.000 kampeerders en voorziet in eigen douches, toiletten, lockers en fietsen, waarmee je makkelijk het festivalterrein bereikt. Prijs voor een kampeerplaats van vrijdag tot maandag is 39 euro per persoon.

Oostendse jongeren hebben ook geluk. Zij kunnen aan de helft van de prijs een combiticket kopen met een UITPAS.

Een ticket kost 34 euro op vrijdag, 69 euro op zaterdag en 59 euro op zondag. Een combiticket kost 109 euro. Alle info via www.ostendbeach.be.