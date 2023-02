Ostend Beach maakt line-up bekend voor de 13de editie van het strandfestival: “Grote namen die we konden strikken”

Oliver Heldens en Purple Disco Machine zijn de absolute headliners tijdens Ostend Beach komende zomer. Op vrijdag start het festival met de live acts van Bizzey & Katnuf. Het strandfestival is al aan hun dertiende editie toe. Vorig jaar was de grootste editie van het festival ooit en daar bouwen organisatoren Kevin Beirens en Jan Mortelmans dit jaar op verder.

Buiten is het nog koud, maar liefhebbers kunnen al even wegdromen naar zonnige dagen waarbij ze met de voeten in het zand kunnen dansen op de tonen van verschillende wereldtoppers. De organisatoren van Ostend Beach hebben de volledige line-up van het festival bekend gemaakt en het belooft opnieuw een topeditie te worden met in totaal meer dan 110 dj’s op vier podia, verspreid over de drie dagen.

Vorig jaar jaar waren er 22.000 bezoekers voor het festival. “Dit jaar gaan we terug voor een uitverkochte editie. De line-up is vergeleken met andere jaren nog sterker. We hebben 26 headliners. Het zijn echt grote namen die we konden strikken. De ticketverkoop is dan ook meteen goed gestart, dus we zijn heel tevreden”, vertelt Kevin Beirens.

Mix

De line-up is dit jaar ook niet meer per stijl per dag ingedeeld. “Het is nu elke dag een mix van verschillende stijlen waardoor iedereen elke dag zijn goesting kan vinden in de line-up. Er is ook meer Techno op de affiche en de vrouwen staan aan de top met dj sets van onder andere Ida Engberg, Amber Broos, Jennifer Cardini, 8Kays, Sam Divine, Klaudia Gawlas en Nur Jaber.

Eén van de grote namen die langskomen is Oliver Heldens. “Deze legende in de dj-wereld heeft al heel wat op zijn naam staan. In 2013 brak hij door met ‘Gecko’, die je nog steeds in menig dj-set voorbij hoort komen. En ook ‘Koala’, ‘Turn Me On’ en ‘Lift Me Up’ zullen je niet vreemd in de oren klinken.”

Andere topper is Purple disco machine. Met een heel arsenaal aan supertoegankelijke discohouse-tunes brak de Duitse dj en producer Purple Disco Machine door. In de afgelopen jaren is Purple Disco Machine uitgegroeid tot een van de leidende elektronische artiesten. Hij is één van de meest in-demand remixers en heeft gewerkt met bekende artiesten als Lizzo, Lady Gaga & Ariana Grande, Calvin Harris, Mark Ronson en Dua Lipa. De affiche wordt verder uitgebreid met Bizzey. Met zijn monsterhits zoals ‘Traag’ ft. Jozo & Kraantje Pappie is hij de onbetwiste baas van de clubs.

Andere namen

Het programma wordt verder aangevuld met Jebroer (live), Bizzey (live), Katnuf (live), Mark with a K feat. MC Chucky, La Fuente & Omdat het kan Soundsystem feat. Average Rob op vrijdag 7 juli.

Op zaterdag komen Oliver Heldens, Sunnery James & Ryan Marciano, Nur Jaber, Marco Bailey, The Advent, Marcel Dettmann, Jennifer Cardini, Agents of Time, 8Kays & Glowal.

Op zondag mogen bezoekers tenslotte nog Purple Disco Machine, Sam Divine, Amber Broos, UMEK, Ida Engberg, Cherry Moon Trax, DJ Ghost, Yves Deruyter, Klaudia Gawlas & Ramon Tapia verwachten.