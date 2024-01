‘Oscar’ van beste auto-event in Europa, nettowinst van 700.000 euro en tóch financiële kopzorgen: Zoute Grand Prix zoekt overnemer

De Zoute Grand Prix in Knokke-Heist voert verregaande gesprekken met bedrijvendokter CIM Capital over een overname. Dat is op z’n minst opmerkelijk te noemen als je weet dat het event in Knokke is uitgegroeid tot een absoluut wereldevenement. Toch is een overname financieel noodzakelijk. En daar heeft corona nog steeds veel mee te maken, zo blijkt. De achtergrond bij wat er zich achter de luxeschermen afspeelde.

De Zoute Grand Prix in Knokke? Dat is zien en gezien worden. Misschien wel hét evenement waar bekend en onbekend elk jaar opnieuw wil gespot worden in de bekendste kustgemeente van ons land. Al was dat lang niet altijd zo.

Elf jaar geleden stonden David en Filip Bourgoo voor de gesloten deuren van Bonhams, het internationaal gerenommeerde veilinghuis in Londen. Niemand die daar ook maar een cent gaf voor hun ‘leuk auto-evenement’ in België. En dan komt het cliché: het kan verkeren. Want vandaag bezitten ze de ‘Oscar’ voor beste auto-event. Wereldwijd. En hun ‘Zoute Sale by Bonhams’ — jawel, het veilinghuis waar de deur dicht bleef — is intussen de belangrijkste autoveiling in Europa. In 2023 bracht die 27,2 miljoen euro op.

Overname

Bedragen om van te duizelen dus. En dat is ook het decor. Want autoconstructeurs willen nu eenmaal aanwezig zijn tijdens de vierdaagse in Knokke-Heist. En toch is het niet allemaal glitter en glamour achter de schermen. Daar wordt namelijk volop gewerkt aan een overname van de Zoute Grand Prix door bedrijvendokter CIM Capital, zo bevestigt de organisatie. CIM Capital spitst zich toe op bedrijven die door de coronacrisis zijn geraakt. Eerder deden ze ook al een kapitaalinjectie bij naai- en modeketen Veritas en Neckermann. Witte rook is er nog niet, maar de verwachting is wel dat die er relatief snel komt.

Alles heeft te maken met de financiële noodzaak, zo blijkt. Financieel kende de Zoute Grand Prix namelijk enkele moeilijke jaren. En dat is vooral terug te brengen tot de edities van 2020 en 2021. Niet toevallig de coronajaren. In 2020 werd het evenement volledig achter gesloten deuren georganiseerd. Zonder publiek en de inkomsten van betalende bezoekers dus. Het jaar erop was wellicht een nóg grotere streep door de rekening. “In het voorjaar leek het erop dat alles zou kunnen doorgaan dat najaar”, zegt de organisatie.

“Maar toen verslechterden de coronacijfers opnieuw. Maar natuurlijk waren alle voorbereidingen en bestellingen op dat moment in volle uitvoering en was er al fiks geïnvesteerd.” Pas een kleine drie weken vóór de Zoute GP kreeg de organisatie groen licht om het evenement te laten doorgaan mits de nodige coronarichtlijnen. Resultaat? Amper 8.000 bezoekers. Ter vergelijking: in 2023 waren er dat ruim 30.000. “2020 en 2021 waren twee lastige jaren. Zowel organisatorisch als financieel”, erkennen ze bij de organisatie. In 2019 moest die ook Philippe Van de Ryse uitbetalen nadat het tot een breuk kwam tussen de broers Bourgoo en de medeoprichter.

Kwam daarbij dat de Zoute Grand Prix in 2021 van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) een voorschot van 1,8 miljoen euro kreeg ter voorbereiding van evenementen die onzeker waren door de coronapandemie. Omdat de rally uiteindelijk toch door ging, moest de organisatie dat voorschot verplicht terugbetalen.

Financieel zaken op orde stellen

Alles samen leidde dat tot financiële kopzorgen. Het bedrijf achter het event kampte volgens de jongste jaarrekening uit 2022 — zo achterhaalde zakenkrant De Tijd — met een negatief eigen vermogen van 1 miljoen euro, torst 4,5 miljoen schulden en genereert niet genoeg cash om alle verplichtingen te dekken. De overname moet helpen de financiële zorgen aan de kant te schuiven. De nieuwe eigenaars willen financieel orde op zaken stellen bij de Zoute Grand Prix.

Want potentieel is er alleszins. Dat bewezen de voorbije twee edities. In 2022 boekte het bedrijf een nettowinst van 767.000 euro. En volgens de jongste jaarrekening verwacht de Zoute Grand Prix in 2023 “een substantieel positief resultaat dat het negatief eigen vermogen moet aanzuiveren”. Dat meldt De Tijd.

“De Zoute Grand Prix blijft dus zeker een toekomst hebben. Zowel de bezoekers als de constructeurs zijn zéér tevreden”, laat de organisatie nog weten. “Ook de broers Bourgoo blijven na de mogelijke overname aan het roer staan van de Zoute Grand Prix.” (MM)