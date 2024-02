Oscar and the Wolf nieuwe headliner voor Beach Festival Nieuwpoort

Met Sting op vrijdag 19 juli en Clouseau op zondag 21 juli had het Beach Festival in Nieuwpoort al de eerste headliners bekend gemaakt. Vandaag lanceert het festival de headliner voor zaterdag 20 juli: Oscar and the Wolf.

Dat de 3e editie van het Beach Festival in Nieuwpoort een knaller wordt was al duidelijk toen het festival in november Sting als eerste headliner bekend maakte. De frontman van The Police trekt op vrijdag het driedaagse festival op gang. Op zaterdag is Max Colombie, beter bekend als Oscar and the Wolf, de hoofdact. Het festival maakte eerder ook bekend dat het voortaan niet 2 maar 3 dagen zal plaatsvinden van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juli 2024.

Oscar and the Wolf blaast dit jaar 14 kaarsjes uit en brak helemaal door in 2014 met zijn album ‘Entity’. Datzelfde jaar kaapte Max maar liefst 3 MIA’s weg waaronder deze van beste doorbraak. Meer dan 10 jaar later zijn ze een gevestigde waarde geworden en staat de band gekend voor het trotseren van genregrenzen. Door pop, R&B, EDM en alternatieve elementen naadloos te mengen tot een unieke sound. “Oscar and the Wolf prijkte eerder al op de affiches van onder andere Tomorrowland & Pukkelpop, we zijn dan ook héél trots dat we deze band kunnen toevoegen als headliner van het Beach Festival Nieuwpoort”, vertelt woordvoerster Bo Vanbeselaere. “Ik kijk er zelf al naar uit om de hele festivalweide te horen meezingen met topnummers als ‘Strange Entity’, ‘Warrior’ en de nieuwste hit die vandaag wordt gelanceerd.

Sting en Seasick Steve

Het Beach Festival Nieuwpoort start op vrijdag zoals vanouds met een puur iconische affiche: Sting brengt zijn grootste hits met het ‘My Songs’ album. Blues icoon Seasick Steve en de folky tunes van Fantastic Negrito zorgen voor swingende moves. Noorse pop sensatie Dagny en het Belgisch duo Oyesono brengen hun sprankelende vibes naar Nieuwpoort.

Belgische zondag

Nog méér Belgische kwaliteit op zondag. Deze nationale feestdag staat volledig in het teken van artiesten van eigen bodem. De verjaardag van Clouseau40 en 20 jaar Natalia staan op het programma. Ook hitsensatie Metejoor viert mee. Met Olivia en Les Truttes is de affiche compleet.