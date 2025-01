Organisatoren zijn tevreden over de voorbije editie van Winterpret: “We willen kerstmarkt blijven voor de hele familie en alle leeftijden”

In 2021 sloegen Henri Van Herck en Angelino Depoorter de handen in elkaar om een eindejaarsevent te op poten te zetten op het Koning Leopold III-plein in Blankenberge. De formule slaat duidelijk aan, want ook de voorbije weken vonden duizenden bezoekers de weg naar Winterpret, dat naast chalets en een Aspenbar ook een grote overdekte schaatspiste omvat.

“Samen met mijn compagnon Henri vorm ik een heel goed duo en we proberen Winterpret nog steeds in goede banen te leiden. Zoals eerder aangekondigd hebben we nog meer dan in 2023 ingezet op jonge gezinnen met kinderen. Dat deden we onder meer door pakketjes aan te bieden tegen een voordeeltarief via het platform Socialdeal. Elke woensdag was er ook kinderanimatie. En we zien toch dat dit aanslaat. We willen ons profileren als een kerstmarkt voor de hele familie en alle leeftijden. We willen er geen festival van maken”, zegt Angelino.

“De optredens blijven een voltreffer. We verwelkomden onder meer Gold, Wim Soutaer, Steve Tielens & Filip D’Haeze en Luc Steeno. We zijn ook blij met de diverse samenwerkingen met lokale partners. Zo organiseerden we een avond samen met Het Witte Paard waarbij Lissa Lewis en Anke Goergen langskwamen. Tijdens de slotavond met Salito Beach zorgde coverband Domino voor de apotheose. De driedaagse, die gehost werd door Funzi Bar met onder meer een optreden van Sergio en dj-set van Robert Abigail, deed onze tent vollopen. En er is nog altijd de prima verstandhouding met de plaatselijke carnavalsverenigingen, die 5 van de 16 chalets bemannen om drank te verkopen.”

Tweede plein?

De organisatoren zien dat hun event nog steeds aan populariteit wint. “Het is in 2021 lokaal begonnen, maar we merken dat de bezoekers nu toch wel uit alle hoeken van onze provincie komen. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons. Ik vind dat ons totaalconcept steeds beter wordt. We willen in de toekomst graag nog groeien, maar dat is niet altijd eenvoudig met de beschikbare ruimte op het Koning Leopold III-plein. Ik zou er wel voor openstaan dat Winterpret uitbreidt naar een tweede plein in de Blankenbergse binnenstad, maar dat moet ik nog overleggen met Henri. In februari of maart zijn we van plan om ook gesprekken te voeren met het nieuwe stadsbestuur. Onze concessie loopt nog zeker voor een vijfde editie en als iedereen tevreden is, kunnen daar nog twee jaren aan toegevoegd worden. Als het van ons afhangt, dan blijft Winterpret ook nadien in Blankenberge.” (FilipVanden Berghe)