Organisatoren Sinner’s Day in Oostende ondanks minder bezoekers toch tevreden: “Toon gezet voor volgende edities”

Op vrijdag, zaterdag en zondag was er de eerste volwaardige zomereditie van Sinner’s Day in het Maria-Hendrikapark in Oostende. Het vooropgestelde aantal bezoekers werd niet gehaald, maar de organisatie is wel tevreden. Organisator Erik De Ridder reageert op de klachten van het nabijgelegen dierenasiel. “Het is een must voor alle partijen om eraan te werken om de overlast tot een minimum te beperken”, klinkt het.

De fans van new wave en punkmuziek kwamen afgelopen weekend aan hun trekken tijdens Sinner’s Day. Het was meteen de eerste volwaardige zomereditie nadat vorig jaar voor een dag voor W-festival op het Klein Strand werd gekozen. Er werd gemikt op zo’n 1.500 bezoekers. “Dat hebben we jammer genoeg niet gehaald”, zegt organisator Erik de Ridder.

Teveel events

“Dat nam uiteraard niet weg dat we geen goed festival hebben beleefd. We hebben een soort vibe kunnen creëren vol gezelligheid. We hebben geen 1.500 tickets per dag verkocht, maar toch zat het festivalterrein goed vol. Daarmee is de toon gezet voor de volgende edities. Dit jaar beleven we echter een overvloed aan evenementen en dat schaadt ons uiteindelijk allemaal. Er is op hetzelfde ogenblik veel te veel te doen en daardoor hebben de mensen keuze zat. Dat resulteert in minder bezoekers.”

“Een muziekfestival bezorgt dieren enorm veel stress en mogelijk permanente gehoorschade”

Volgens voorzitter van het Blauwe Kruis Fabrice Goffin had het festival echter een grote impact op de dieren van het nabijgelegen dierenasiel. “Honden en katten horen tot maar liefst zeven keer beter dan mensen”, stelt Goffin. “Daarbovenop horen ze tot dubbel zoveel frequenties en dat horen ze vanop tot vier keer verder weg. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat een muziekfestival de dieren enorm veel stress bezorgt en mogelijk zelfs permanente gehoorschade. Drie dagen lang hebben onze dieren, maar ook de dieren die in het park leven, afgezien. We vragen daarom om lessen te trekken uit deze ervaring en geen evenementen meer van deze grootte, met deze geluidsniveaus, te organiseren in het park.”

Overlast beperken

“Wij hebben aan alles voldaan waaraan we moesten voldoen”, reageert De Ridder. “De nodige instanties waren aanwezig en wij hebben geen enkele geluidsnorm overtreden. Een evenement als dit organiseer je niet zonder daarbij aan de nodige stappen te denken. Ik kan die mensen echter geen ongelijk geven. Het Maria-Hendrikapark is een setting die bijzonder idyllisch is en dat heeft uiteraard consequenties. Het is een must om met alle partijen samen te werken om ervoor te zorgen dat dit voor het grootste deel een fijne beleving wordt en dat de overlast tot een minimum beperkt wordt.”

Andere locatie?

Volgens de voorzitter van het dierenasiel zijn er voldoende alternatieven om evenementen te organiseren. “Er is onder andere de ruime evenementenweide in de nabijheid van de luchthaven. Wijk naar daar uit voor dergelijke evenementen. Daarvoor dient ze. Begrijp ons niet verkeerd: we zijn blij dat er zoveel te doen is in Oostende, maar het is onze taak om de dieren die we opvangen te beschermen en tot rust te laten komen. Dat is echter onmogelijk als er luide evenementen doorgaan vlak naast ons dierenasiel”, besluit Fabrice Goffin.