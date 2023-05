Organisatoren Riverfest in Izegem blikken terug op een geslaagde eerste editie: “Zitten al vol ideeën om het volgend jaar nóg beter te maken”

In het weekend van donderdag 25 mei tot en met zondag 28 mei vond de eerste editie van Riverfest plaats in Izegem. Een festival waarbij je ook kan genieten van de watersport op het kanaal. De organisatoren blikken terug op een geslaagde eerste editie.

“Donderdag was een dag voor onze sponsors. Zij gaven aan dat ze heel tevreden waren over onze organisatie en uiteraard doet dat altijd deugd om te horen”, vertelt Viktor Maddens van de organisatie. “Ook de veiligheidsinspecties waren uitermate tevreden.”

Man vermist

“Op zaterdagavond was het even schrikken. Een man en vrouw hadden wat ruzie gemaakt en waren kwaad vertrokken. De man keerde terug en daarna de dame ook, maar ze kon hem nergens terugvinden op het festivaldomein en vreesde dat hij in het water gevallen was. Er lag ook een fiets langs het water, maar dat bleek later niet van hem te zijn.”

“De hulpdiensten werden opgeroepen en kwamen talrijk het kanaal afspeuren, maar de man bleek veilig thuis te zitten. De veiligheidsdiensten gaven wel aan uitermate tevreden te zijn met de snelle reactie van de organisatie en de genomen veiligheidsmaatregelen. Alles was tot in de puntjes geregeld.”

Balans opmaken

“Toch zijn er altijd zaken die voor verbetering vatbaar zijn en we hebben nu al ideeën om de volgende editie nog beter te maken. Zo denken we er bijvoorbeeld onder meer aan om de ruimte te kunnen aanpassen aan het aantal bezoekers. Maar eerst maken we de balans op van deze editie.”

“Op vrijdag hadden we onze beste dag met 500 à 600 aanwezigen. Ook op zaterdag was het een geslaagde avond met overdag demonstraties van verschillende watersporten. ’s Avonds konden we nog op een vierhonderdtal bezoekers rekenen. Op zondag stond dan de internationale Lowlandscompetitie gepland waar ik ook zelf aan deelnam. De Duitser Tino Ullsperger ging met de overwinning naar huis. Izegemnaar Michael Callebert werd tweede.” (RV)