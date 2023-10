Organisatoren missiefeest steunen zeven projecten

Het Pater Lievenscomité, de Missiewerkingkring Moorslede, Dadizele, Slypskapelle en het Lievens-Vynckefonds slaan de handen in elkaar voor de organisatie van het missiefeest aanstaande zondag in G.C. De Bunder. De opbrengst van het evenement gaat naar zeven verschillende projecten.

Aanstaande zondag 8 oktober is er in G.C. De Bunder in Moorslede het jaarlijks missiefeest. “Door met verschillende verenigingen samen te werken, kunnen we zeven mooie projecten steunen. De opbrengst van de missiefeesten gaat dit jaar naar het onderwijs in India, Oost-Congo, Bamepo, Haïti en Brazilië. Daarnaast steunen we ook de medische hulp in het Rampur Holy Cross Hospital in Indië en in Matadi in Congo. De financiële hulp gaat rechtstreeks naar de projecten die daar verwezenlijkt worden. We krijgen telkens ook heel wat uitleg over wat er met het ingezamelde geld wordt gedaan”, aldus Carine Dedier van de organisatie van het Missiefeest.

Programma

Het Missiefeest van aanstaande zondag bestaat uit verschillende delen. Om 9.30 uur wordt het evenement afgetrapt met een eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk. Tussen 12 en 13.45 uur kan men aanschuiven voor warme beenham. Na de maaltijd is er een boterkaarting. Die start om 14.30 uur.

Breien

Doorheen het jaar breit een groep gedreven mensen ten voordele van de verschillende projecten. “Inmiddels maakten zij al tal van mutsen, sjaals, truien en dekentjes. Met de missiewerkkring kopen wij de wol en zorgen we ervoor dat de gebreide materialen in de landen geraken waar mensen ze nodig hebben.” Aanstaande zondag stellen de organisatoren van het Missiefeest het gebreide materiaal ook tentoon.