Organisatoren Kneistival komen met nieuw belevingsconcept, maar precieze inhoud blijft verrassing

De organisatoren van Kneistival in Knokke-Heist komen met een nieuw concept. Glimp gaat op vrijdag 24 maart 2023 voor de eerste keer door in de Ravelingen in Heist. Wat we mogen verwachten? Dat blijft nog een raadsel. ”Maar het zal zeker je geld waard zijn”, beloven de organisatoren.

“Glimp wordt verrassend, entertainend en muzikaal van begin tot einde”, klinkt het veelbelovend. “Voor slechts 6 euro per ticket beleef je de avond van je leven, van een ‘batje’ gesproken.” Voor de geïnteresseerden: op 8 december gaat de ticketverkoop van start, al weten bezoekers nog niet precies wat hen staat te wachten. “Je krijgt slechts een glimp van wat je te wachten staat, maar één ding staat vast: het publiek krijgt veel meer terug voor de tickets dan men zou verwachten.”

De eerste 100 early birds die een ticket kopen, krijgen trouwens extra waar voor hun geld. Donderdag 8 december komt de ticketverkoop online via www.knokke-heist.be/glimp. (MM)