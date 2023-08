Organisatoren heel tevreden over 50ste Paulusfeesten: “We overwegen om volgend jaar een grotere tent te plaatsen”

De Paulusfeesten blikken tevreden terug op hun 50ste editie. Er waren meer dan 100.000 bezoekers met topavonden van 18.000 mensen. “We sturen volgend jaar wel hier en daar bij”, zeggen voorzitter Pascal Baele en Philippe Monseweyer. Het thema voor de feesten 2024 wordt Ensor.

“We blikken terug op een geslaagd feestje”, zegt voorzitter Pascal Baele van de Paulusfeesten. Philippe Monseweyer, die er al bij is van in de beginjaren, bevestigt: “Er waren elke avond wel 10.000 mensen. Op topavonden was er nog meer volk. De openingsavond lokte 15.000 mensen, op zondagavond met Preuteleute waren er 18.000 mensen en ook Oostende Zingt en de slotavond met Arbeid Adelt lokten zeer veel volk.”

Zonder omheining

Pascal Baele: “Ze stonden soms tot aan de grote tent. Het plein was dit jaar een pak groter zonder de omheining van tijdens de corona-editie. Voor volgend jaar overwegen we wel om een grotere tent te plaatsen want er was soms een lege zone op het einde van het festivalterrein.”

De feesten werden gemaakt door in totaal 300 medewerkers, waarvan er elke dag 220 op post waren. “Niet iedereen komt elke dag. Maar hun reacties waren ook positief en de sfeer zit goed. Met hen houden we in oktober nog een achtste dag met een gezamenlijke activiteit”, luidt het. Pascal Baele: “We zijn ook uit de kosten. Dat is te danken aan het goede weer tijdens deze editie. De voorbije weken keken we met een bang hart naar de weerberichten.”

Opvallende acts

Medewerkers zijn lovend over het optreden van Laïs, de terugkeer van Oostende Zingt, de straatacts met een best off van de voorbije jaren en de optredens van bands uit de regio. Ook het optreden van Oostendenaar Joe Mullen was bijzonder: hij debuteerde 20 jaar geleden op de feesten in een spiegeltent, bleef aan de weg timmeren, trad verschillende keren op het Pauluspleintje op en stond op deze editie voor het eerst op het grote podium. “Het was een grote eer en een ongelofelijke ervaring. Het publiek was mee in mijn verhaal”, blikt Joe terug.

Het afschaffen van het contactloos betalen en het invoeren van de bonnetjes werd goed onthaald. “Bezoekers geraakten sneller aan hun drankje, het was eenvoudiger voor de barmedewerkers en het inzamelen van de herbruikbare bekers via een centraal punt verliep vlot”, zegt de voorzitter.

Over het toiletbezoek, gratis voor mannen en betalend voor dames, waren de meningen van de bezoekers verdeeld. “Dat is een heikel punt. De toiletten kosten ons flink wat geld. Anderzijds willen we met de festivalurinoirs op verschillende plaatsen net het wildplassen tegengaan”, zegt Philippe Monseweyer

Ensor

“We blikken ook terug op feesten zonder noemenswaardige incidenten. De sfeer was relax en er vonden weer talloze ontmoetingen plaats.” Op de slotavond werd ook het thema voor de 51ste feesten bekendgemaakt. Pascal Baele: “2024 is het Ensorjaar in Oostende en daar zullen we ook op inspelen. Het geeft voor decoratie en animatie alvast talloze mogelijkheden.”

Ook politie tevreden

Ook Politie Oostende blikt positief terug op de 50ste editie van de Paulusfeesten. Er deden zich geen grote problemen voor. De politie kondigde vooraf al aan aanwezig te zijn op en rond het festivalterrein om het gratis stadsfestival mee in goeie banen te leiden. Incidenten waren al bij al schaars. In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 augustus diende de politie een man op te pakken die continu storend gedrag vertoonde, mensen aanklampte en voorbijgangers lastig viel. Diezelfde nacht werd tegen één persoon een pv opgesteld voor drugbezit. In twee aparte gevallen stelde de politie een proces-verbaal op naar aanleiding van slagen en verwondingen. Dit was het geval in de nachten van 11 op 12 augustus, en van zondag 13 op maandag 14 augustus. Tot slot werd twee keer een GAS-overtreding opgesteld tegen wildplassers.

“Wetende dat het festival zeven dagen duurt en bij mooi weer 10.000 bezoekers per dag kan ontvangen, mogen we stellen dat het aantal incidenten beperkt is”, zegt waarnemend korpschef Hannelore Hochepied. “Samen met onder andere Ostend Beach en W-Festival is de Paulusfeesten een van de grootste evenementen in Oostende die politie-inzet vragen. Ik wens ook de prima samenwerking met de organisatoren te benadrukken. Een goeie verstandhouding leidt tot een vlot en veilig evenement.”