Organisatie niet te spreken over lange wachtrijen voor drank op concert Preuteleute

Cultband Preuteleute zorgde zaterdag voor een heus spektakel door de DIAZ arena – de thuisbasis van voetbalclub KV Oostende – vol te laten lopen. Er kwam echter wat kritiek op de organisatie omdat men een uur lang moest aanschuiven voor drank. “Wij hadden verplichtingen wat de catering en drankstanden betreft en zaten al samen om te bekijken wat misgelopen is”, klinkt het bij Pieter Dewulf.

Pieter Dewulf van Comedyshows.be is allerminst blij dat mensen die naar het concert van Preuteleute kwamen, bij momenten een uur lang moesten aanschuiven om een drankje te bekomen. “Dat kan niet”, is Pieter duidelijk. “Er was immers de afspraak met KV Oostende dat er samengewerkt moest worden met een cateringbedrijf, die ook de thuismatchen van de eersteklasser verzorgt. Die mensen zijn immers gewoon om dergelijke hoeveelheid mensen van drank en hamburgers te voorzien.”

De verbazing was dan ook groot dat mensen toch lang moesten aanschuiven. “Er wordt met stenen gegooid naar de organisatie, maar wij kunnen hier helemaal niets aan doen”, vervolgt Pieter. “En we zullen er voor zorgen dat dat in de toekomst niet meer voorvalt. We zaten al samen met de betrokken partijen om het voorval te bespreken, maar ook wij zijn hier niet over te bespreken. Als je weet dat er 9.000 man naar het stadion komt, dat het mooi weer zal zijn en dat er al 50.000 euro aan drankkaarten verkocht werd vooraf, dan moet je voorbereid zijn.”

9.000 toeschouwers

Sebastien Dewaele en Tom Van Ryckeghem van de cultband Preuteleute vulden zaterdag het stadion van KV Oostende met maar liefst 9.000 toeschouwers. De duizenden aanwezigen schreeuwden de grootste hits van Preuteleute mee: ‘Tis een Oere’, Gistern enk me vrouwmens in eur gat gepakt’, Gie oere, gie teve’ en op het laatste het immens populaire ‘Pakt je zak en goa weg’.

Comedyshows.be heeft de smaak te pakken en denkt aan nog shows in open lucht. “Er zijn heel wat opties”, duidt Pieter Dewulf. “Oostende en de ruime regio hebben talloze mogelijkheden om openluchtconcerten te laten doorgaan. Maar ook het stadion van KV Oostende is nog een optie voor de toekomst.”

“Ook Preuteleute heeft al aangegeven verder te willen gaan. We vonden een uitverkocht Kursaal al straf, daarna kwam de nog straffere stunt om de Versluys Dôme uit te verkopen en nu verkochten we ook al het stadion van KV Oostende uit. Ik vraag me af waar dat eindigt met de immens populaire Alain en Ook Alain”, besluit Pieter.