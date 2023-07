Organisatie Kruiseke Kerremesse bevestigt: “Er komt een tweede editie”

Na het succes zaterdag komt er een tweede editie van Kruiseke Kerremesse.

De eerste editie van Kruiseke Kerremesse zaterdag was een meevaller van formaat en er komt volgend jaar sowieso een tweede editie. Aan de verschillende categorieën van de kinderkoers waren er meer dan honderd enthousiaste deelnemers. “De klassieke ‘Kerremesse’ was ook een groot succes”, zeggen de organisatoren. “De foorkramers spraken van een recordomzet op één dag en haalden zelfs meer omzet in één dag dan soms tijdens een volledige week.”

“Het was dan ook meer dan geslaagd. De kinderkoers in de voormiddag was absoluut het hoogtepunt van de dag. De kinderen trotseerden weer en wind en waren heel gemotiveerd om het beste van zichzelf te tonen. Ook heel wat ouders, grootouders, nonkels, tantes, vrienden, kwamen supporteren. Het feestplein was zelfs even iets te klein om iedereen te ontvangen.”

Kinderen van 2 tot 12 jaar namen per leeftijdscategorie en op verschillende afstanden deel aan deze wedstrijd, waarin plezier centraal stond. Iedere deelnemer ontving een medaille en een goodiebag.

Kruiseke Koerse

“Ook Kruiseke Koerse in de namiddag met de verschillende categorieën van de Landelijke Wieler Unie was opnieuw een succes, net zoals de meet and greet met Micky en Mini Mouse, de kinderfuif en de muziekoptredens. De allerkleinsten en hun ouders waren niet weg te slaan van het feestplein, het volk stroomde vlotjes toe.”

Veloclub Willen is Kunnen brengt een vervolg. “Gesteund door de positieve reacties en waarderingen voor ons werk, hebben we dan ook beslist om zo vlug mogelijk te kijken om de datum voor volgend jaar bekend te maken”, aldus de organisatoren Timo Spinnewyn, Dieter Vercaemer, Kenneth Devos en Kevin Deburggraeve.

“Ons doel is alvast bereikt, een nieuw evenement met een enthousiast en jong publiek organiseren. Heel wat Kruisekenaren waren afgezakt naar het feestplein, maar ook mensen van buiten Kruiseke. De reacties waren unaniem overweldigend. Iedereen feliciteerde ons bestuur met het vele werk en de perfecte organisatie. Velen vroegen ook of dit evenement een vervolg krijgt. Ja, dus.” (Erik De Block)