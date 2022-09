Organisatie Kinderfoor blikt tevreden terug op 23ste editie

De organisatie van de Kinderfoor blikt tevreden terug op een geslaagde editie.

“Alle voorziene activiteiten konden doorgaan en gezien het droog bleef, konden de kinderen volop genieten van de sfeer en het amusement”, vertelt Robbe Bleuzé die een van de organisatoren is van de Kuurnse Kinderfoor.

“We schatten dat we zo’n 1500 kinderen op zondagnamiddag mochten verwelkomen, al dan niet met hun ouders en/of grootouders. Als organisatie zijn we daar heel tevreden mee en het allerbelangrijkste is dat alles goed verlopen is. We zijn alvast enorm dankbaar voor de hulp die we kregen van de honderdtal vrijwilligers die zich belangeloos aanboden voor zowel tijdens de kinderfoor als bij de opzet en opkuis een handje toe te steken.”

Als slotact konden de vele kinderen na een namiddag ravotten genieten van een komische show gebracht door slangenmens Barto. Ondanks de vrij lage temperatuur waagden zich toch een 65-tal kinderen aan een duikje in de duiktank die al diverse edities terug te vinden is op de Kinderfoor. (BRU)