Organisatie Frontnacht trekt na IJzerwake naar Raad van State: “We willen onze naam zuiveren en een schadevergoeding”

De organisatie van het Vlaams-nationalistische festival Frontnacht zal na de IJZerwake naar de Raad van State trekken tegen de beslissing van het Ieperse stadsbestuur om de vergunning voor het festival in te trekken. “We hebben ons erbij neergelegd dat het festival niet zal doorgaan. Want er is gewoon te weinig tijd om alles praktisch in orde te brengen voor het festival, wanneer we gelijk zouden krijgen van de Raad van State. Maar na de IJzerwake willen we wel een klacht indienen voor schadevergoeding en om onze naam te zuiveren”, zegt voorzitter van vzw IJzerwake Wim De Wit.

Het schepencollege van Ieper besliste dinsdagnamiddag dat het festival Frontnacht op zaterdag 27 augustus niet kan plaatsvinden. Volgens de stad wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat er geen extreem rechts bands mogen zijn met banden met het neonazisme en neofascisme.

“We hebben ons erbij neergelegd dat het festival Frontnacht niet meer kan doorgaan”

Na het schrappen van de vergunning overwoog vzw IJzerwake, de organisatie van het festival om naar de Raad van State te stappen tegen die beslissing, zodat het festival toch kon doorgaan. Maar daarvoor is er te weinig tijd. “De uitspraak, dat het festival wel kan doorgaan, zou te kort bij zijn om alles terug op te starten voor het festival. Het is praktisch zo goed als onmogelijk om de organisatie op enkele dagen tijd terug volledig in orde te krijgen”, vertelt voorzitter Wim De Wit.

Schadevergoeding & naam zuiveren

Na de IJzerwake op zondag 28 augustus zal de organisatie wel een procedure ten gronde opstarten bij de Raad van State. “Deze week focussen we eerst op het evenement van de IJzerwake. Maar erna zullen we een procedure opstarten om ons gelijk te behalen. We hebben niets verkeerds gedaan. We zijn mensen, die voor de Vlaamse onafhankelijkheid zijn. We weten dat niet iedereen daarmee akkoord is, maar we zijn zeker geen facisten of nazisten. We willen dat rechtzetten en onze naam zuiveren.”

De organisatie zal daarbovenop ook een schadevergoeding eisen voor de kosten, die al zijn gemaakt in de aanloop naar het festival. “We hebben 60 dagen tijd om die klacht tegen stad Ieper in te dienen, dus dan hebben we na het festival nog ruim voldoende tijd.” Stad Ieper liet eerder al weten dat ze niet zal ingaan op die vraag.

“We zullen extra aandachtig zijn voor mogelijke herrieschoppers, die de boel op stelten willen zetten tijdens de IJzerwake”

Het evenement van de IJzerwake kan op zondag 28 augustus zelf dus wel doorgaan. “Door de heisa van de afgelopen dagen bereiden we ons extra goed voor. Onze ordedienst zal zeer aandachtig zijn voor mogelijke herrieschoppers, die de boel hier op stelten zouden komen zetten. Ook de politie van Ieper zal extra aanwezig zijn om de IJzerwake rustig te laten verlopen”, besluit De Wit.