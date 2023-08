Organisatie blikt tevreden terug op veertigste editie Rock op het Plein: “En we doen verder”

De reeds veertigste editie van Rock op het Plein op het Sint-Maartensplein in Wervik is een voltreffer geworden. De muzikale opener van de vijfdaagse zomerkermis was vooraf niet uitverkocht, maar dat had zijn reden. “Vorig jaar zagen we dat er nog ruimte op het festivalterrein was en besloten we daarom een 100-tal kaarten meer te verkopen”, aldus Dimitri Durnez van de vzw Tobacco Town Festival. “Nu was het vooraf quasi uitverkocht.”

In totaal waren er twaalf groepen. Headliners waren Flip Kowlier, The Juliets, Berre en Xink. Voor de afterparty zorgden de Bromeo’s. Het weer viel uitermate mee. De organisatoren zorgden voor meer beleving. Zo liepen Ze Quaffeurz rond en zorgden voor ambiance. Opvallend was de lange bar met uniforme boarding. “We wilden dat eerder als verrassing houden”, zegt Dimitri. Er waren zo’n 480 vips. Ze werden verwend op het terras en de tuin van ’t Kapittel. Het was aanschuiven voor taco, hamburgers, pasta of pizza. De foodtrucks waren van Streetfood Architects uit Ninove.

Er was ook een ruime keuze aan desserts. Burgemeester Youro Casier (Vooruit) koos voor chocomousse. Vorig jaar was hij van de partij in een… rolstoel, nadat hij tijdens de rondgang met de veiligheidscel zijn voet verzwikte.

Fan mee op podium met Berre

Elise Rigole uit Zwevegem mocht met haar idool Berre mee op het podium. © Mario Verhaeghe

Berre is één van de revelaties in het Vlaamse muzieklandschap dit jaar en behoort tot de tien finalisten van Zomerhit Radio 2, dat zaterdagavond plaatsvindt. “We boekten hem al in oktober, toen had hij maar één hit en ondertussen zijn het er een vijftal”, zegt Dimitri. “Per hit gaat de prijs omhoog.” (lacht) De populaire Berre stond al om 18.10 uur op de line-up. “Het is leuk dat de mensen daardoor vroeger komen”, zegt Dimitri.

Berre zorgde voor een primeur en zong een nummer dat nog niet uit is. Hij maakte ook tijd voor een selfie. Van een jonge fan op de eerste rij kreeg hij een T-shirt met daarop zijn naam en achteraan de titels van enkele nummers. Die jonge fan was Elise Rigole uit Zwevegem. Ze beleefde de verrassing van haar leven toen ze tijdens het laatste nummer op het podium mocht en meezong. Ondertussen had Berre haar tTshirt aangetrokken. “Ik ben hier met een vriendin en mijn mama”, vertelt ze. “Berre volg ik al van in het begin. Het is de vierde keer dat ik hem live aan het werk zie. Naar de finale van Zomerhit kan ik niet gaan want ik moet naar Antwerpen voor een auditie voor een nieuwe serie, een productie door de makers van Like Me. En die T-shirt heb ik zelfgemaakt.”

Twee podia

Sinds vorig jaar gaat Rock op het Plein door op twee podia De parking naast het stadhuis werd omgedoopt tot De Pleine en bij momenten liep het daar bomvol. De fans van metal kwamen er alvast aan hun trekken. De naar Frankfurt uitgeweken Wervikaan Sam Six stond er ook. “Het is van 2018 geleden dat ik op Rock op het Plein was”, klinkt het. “Acht jaar geleden ben ik verhuisd. Ik kom eigenlijk speciaal voor KA’UNA, een Wervikse band. Zondag vertrek ik terug.”

Edwig Debackere zetelde veertien jaar in het bestuur. Nu hebben Dimitri Durnez en Gregory Volcke ook evenveel edities op de teller. “En we doen verder”, zegt Dimitri.

Nieuw dit keer was de presentator. Sofie Blancke (Radio 2) was door de voorbereidingen van Zomerhit verhinderd. Filmmaker Glenn Dumortier deed dat als woordkunstenaar met poëzie in een heel eigen stijl. Alvast geslaagd. (EDB)