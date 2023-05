Organisatie blikt tevreden terug op Molenfeesten in Komen: “Ideale plaats om kennis te maken met onze tradities en folklore”

Traditie, natuur en plezier. Op Pinkstermaandag stond de site van Molen Soete in Komen volledig in het teken van de Molenfeesten, waarbij vooral werd uitgekeken naar de komst van de schapen met herder.

Alpenhoorns die dankzij blazers melodieuze klanken deden verschijnen, een rijk aanbod aan lokale producten en vooral erg veel plezier. De Molenfeesten, die in 1990 voor het eerst werden georganiseerd, konden ook dit keer honderden mensen bekoren.

Vincent Leblon, voorzitter van het organisatiecomité, kan dan ook tevreden terugblikken op deze editie. “De molen was en is nog steeds een soort van toegangspoort tot de gemeente en dus de ideale plaats om iedereen kennis te laten maken met onze tradities en folklore. Terwijl de molenaar de wieken doet draaien en er meteen ook bloem maakt, konden mensen op de begane grond kennis maken met lokale kunstenaars, ambachtslieden en konden de kleinsten dan weer aan de slag met volksspelen. Alles werd ingekleurd door de alpenhoorns, die hun typische klanken lieten horen. Voor de tweede keer lieten we ook een herder met zijn schapen naar hier komen. Vorig jaar deden we dat voor het eerst en kon dat op veel bijval rekenen, dit jaar was het niet anders. Door middel van korte commando’s kan hij zijn herdershond opdrachten geven, die op zijn beurt dan weer de schapen tot op hun juiste plaats brengt.”