Organisatie blikt tevreden terug op 16e editie van muziekfestival Kokopelli in Gullegem: “Kregen felicitaties van bands en bezoekers voor onze aanpak”

Het leek zaterdag 20 en zondag 21 mei weer alsof de hele wereld was neergestreken aan de dwarsschuur van ’t Goet te Wynckele in het dorpshart van Gullegem voor de zestiende editie van het muziekfestival Kokopelli. Jong en oud konden er in een ongedwongen sfeer genieten van zuiderse en Oost-Europese klanken en artiesten, allerlei workshops en animatie. Voor verveling kreeg je gewoon geen tijd: voor beleving en kennismaking met andere culturen des te meer.

Hoe veel bezoekers uiteindelijk de weg naar Gullegem vonden, kon voorzitter Vincent Geerts niet meteen vertellen. Op zaterdag waren dat er 3.362. De cijfers van zondag moet de organisatie nog uitrekenen.

“Geslaagd was het in elk geval wel”, zegt Vincent. “We kregen felicitaties van bands en bezoekers voor onze aanpak en de puike organisatie algemeen. Calamiteiten waren er niet, behalve een vandaal die in de nacht van zaterdag op zondag een brandblusser leegspoot op het hoofdpodium. Die krijgen we wellicht nooit te pakken. Qua sluikstorten en afval gedroeg iedereen zich voorbeeldig. Dat bewijst dat goede voorbeelden echt wel werken.”

Volgende editie

Ondertussen heeft de voorzitter al een datum in zijn agenda geschreven voor een volgende editie van Kokopelli. Dat vindt normaal plaats op 11 en 12 mei 2024. Hopelijk kunnen de Gullegemnaars dan op iets meer vrijwillige helpers rekenen. Die zijn volgens hem meer dan welkom.