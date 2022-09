Orde van de Ezel toert na drie jaar afwezigheid opnieuw met ‘Den Toog’ door Kuurne

Vrijdagavond heeft de Orde van de Ezel een oude gewoonte hernomen. Na drie jaar van afwezigheid toert ‘Den Toog’ van de Orde van de Ezel opnieuw tweemaal door de Kuurnse straten.

Geen degustatie van Ezelsbier ditmaal, maar wel van de nieuwe Ezelswijn die onlangs werd gelanceerd door de Orde van de Ezel. Even voor ‘Den Toog’ geopend werd, die ditmaal opgesteld stond in de Molenput ter hoogte van de woning van Koning Ezel David II, had de Orde ook al het voorwerp bekendgemaakt dat diende meegebracht te worden voor wie kans wilde maken op een van de prijzen die voorzien werden door de orde.

Barbara Colasse dook vrijdagavond als eerste op met het gevraagde voorwerp, dat vrijdagavond een wijnglas was, en werd zo de winnaar van een van de verrassingspakketten van de Orde van de Ezel. Op vrijdag 23 september doet de Orde van de Ezel alles nog eens over. Waar ‘Den Toog’ dan zal staan is niet bekend en zal even voor 19 uur bekend worden gemaakt via sociale media. De degustatie is gratis. Ondanks de regen kon ‘Den Toog’ vrijdagavond op heel wat belangstelling rekenen. (BRU)