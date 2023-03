Orde van de Ezel gaat op zoek naar nieuwe Koning Ezel

Nadat Sire David Claeys uitzonderlijk door de coronapandemie het voorrecht kreeg om een ambtstermijn van vier jaar te bekleden is in Kuurne dinsdag het startschot gegeven door de Orde van de Ezel voor de zoektocht die een waardige opvolger moet brengen voor Sire David II.

Koning Ezel is de prestigieuze titel die normaal om de twee jaar wordt uitgereikt aan een mannelijke inwoner van Kuurne die zich onderscheidt door zijn humor, enthousiasme en natuurlijk zijn liefde voor ezels. Tijdens de Ezelsfeesten dienen de kandidaten die zich inschreven dan via proeven het beste van zichzelf te geven om zo te weten te komen wie uiteindelijk de nieuwe Koning Ezel wordt. “Dit jaar is er een nieuwe wending in de verkiezing”, opent Philip Vertriest van de Orde van de Ezel. “Voor het eerst worden de kandidaten uitgedaagd om in teams deel te nemen. Elke kandidaat Koning Ezel moet daarbij een team samenstellen van maximaal drie personen. Of het nu heren, dames of gemengd is maakt niet uit. Het team dient echter wel de proeven te doorstaan en te strijden voor de titel ‘Koning Ezel 2023 – 2025’. Over de proeven zelf kan ik echter nog niet veel kwijt, enkel dat de slotproef opnieuw de hooiopper zal zijn. Meestal is het ook deze proef die uiteindelijk beslissend is!”

Wie wenst deel te nemen aan de verkiezing van Koning Ezel dient echter aan enkele criteria te voldoen. Zo moet de kandidaat een man zijn, in Kuurne wonen en minstens 18 jaar zijn. Voor potentiële kandidaten of nieuwsgierige prinsen wordt geheel vrijblijvend een informatieavond georganiseerd in jeugdhuis ’t Molentje op vrijdag 5 mei om 19 uur. “Om de verkiezing extra aantrekkelijk te maken voorzien we een extra grote prijzenpot dit jaar”, gaat Philip Vertriest verder. “Deze ezelachtige prijzen zijn zowel bestemd voor de kandidaat als de leden van zijn team. We zijn alvast op zoek naar een persoon die spreekvaardig is, Kuurne wil laten schitteren binnen en buiten de ezelsgemeente en een echte ambassadeur wil zijn voor Kuurne.” (BRU)

Inschrijven kan tot en met 21 juli via het inschrijvingsformulier dat hier terug te vinden is.