Opvallend drietal op zoek naar een goed batje in Roeselare

Op de Roeselaarse Batjes zal weer veel speciaal volk rondlopen. Misschien kom je wel een drietal acteurs tegen van Moortdinee. “We zullen de 90ste verjaardag van de Batjes op een ludieke manier in de kijker zetten”, klinkt het.

“We steken een leuk stiksgie in elkaar om de mensen wat te amuseren”, legt Triene Vanhaverbeke uit. “Thomas Maes, Jozefien Degrande en Christine Vanhaverbeke trekken op batjeszaterdag van winkel naar winkel en van batjeskraam naar batjeskraam.”

“Het stramien hebben we klaar maar het zal vooral improviseren zijn op het moment zelf. Dat deden we eerder al met ons groepje van nenmeternalf tijdens het weekend van de klant. Zo noemden we ons tijdens de coronaperiode waarbij je anderhalve meter afstand moest houden.”

Moortdinee

“In elk geval draait het dit keer vooral rond negentig jaar Batjes en het wordt ook iets muzikaals. Zelf speel ik dit keer niet mee. Ik trek op hetzelfde moment samen met Raf als Raf en Ginette door de centrumstraten maar wie weet komen we het drietal van Moortdinee wel tegen en bloeit er iets moois”, aldus nog Triene Vanhaverbeke.

(BCR)