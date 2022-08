Optredens Dé Zomer druk bezocht

De concertreeks Dé Zomer van Lo-Reninge zit erop. Vier donderdagen konden muziekliefhebbers in Lo-Reninge genieten van gratis optredens. Die lokten samen zo’n 800 toeschouwers.

Dé Zomer van Lo-Reninge was al aan zijn derde editie toe. Het concept bestaat uit vier gratis optredens, telkens in een andere deelgemeente. De eerste editie in 2020 werd na twee concerten afgebroken als gevolg van corona. Vorig jaar konden de vier optredens wel plaatsvinden, maar gooide het weer soms roet in het eten. De editie 2022 was op alle vlak een schot in de roos.

Luc De Vos

“Gemiddeld kwamen zo’n 200 bezoekers naar een optreden, met een uitschieter van 250”, blikt Geert Gombeir van Events Outside The Box terug, die samen met de dienst Toerisme van Lo-Reninge de concertreeks organiseerde. “Er was meer volk dan vorig jaar, maar dat lag volgens mij vooral aan het weer. Dit keer was de zon vier keer van de partij en dat zorgt al voor 50 procent van de ambiance. Het waren vier leuke events met groepen van alle slag en soort. We kenden geen tegenslagen. Als ik er een iets moet uitpikken, dan is dat het moment waarop Vos&Wezel een lied van Luc De Vos voor het podium in Pollinkhove zongen met zijn tweeën, zonder versterking. Dat is toch wel iets dat me zal bijblijven. Ondanks de feestelijke sfeer kon je een speld horen vallen!”

Als het van Geert Gombeir afhangt, komt er volgend jaar een vierde editie van Dé Zomer van Lo-Reninge. Daarbovenop zal de stad Lo-Reninge dan normaal ook beschikken over een nieuw mobiel podium, mede dankzij de steun van het Europees Leader-project. “Dé Zomer van Lo-Reninge heeft potentieel om een blijver te worden”, zegt Geert Gombeir. “Het podium zal inderdaad ingezet kunnen worden voor deze events. Maar ik vermoed dat ook andere organisaties of verenigingen hiervan veelvuldig gebruik zullen maken. Het is een stap naar een gemakkelijker en ook een professioneler manier van organiseren.”

Ijzersterk Talent

Voor het boeken van de artiesten werd dit jaar vaak gebruik gemaakt van het platform IJzersterk Talent. “Ik hoop dat we dit volgend jaar nog meer kunnen doen”, zegt Geert Gombeir. “Een warme oproep dus naar alle talent uit de Westhoek om zich in te schrijven via www.ijzersterktalent.be. Steeds meer steden en gemeenten putten uit deze talentenpoel om te programmeren. Veel muziek maar ook dans, theater, beeldende kunsten, animatie, straattheater en circus. Oud en nieuw talent bereikt zo heel wat potentiële organisatoren.”