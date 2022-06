Oproep aan de Lissewegenaar: plaats kaarsen tijdens Lichtfeesten

Brugge Plus pakt op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus uit met de 22ste editie van de Lichtfeesten. De organisatoren doen een oproep aan de Lissewegenaren om zoveel mogelijk kaarsjes te plaatsen in de tuin of op de vensterbank.

Het was Rudy Meyns die destijds gestart is met de organisatie van de feesten die meteen 5.000 mensen lokten. Voor de horeca was het ook een voltreffer. Na enkele jaren nam de stad de organisatie over. Brugge Plus wil de Lissewegenaars bij de feesten betrekken. Ook de plaatselijke scholen worden er bij betrokken.

De leerlingen van de Lisblomme en Ter Poorten maken zelf constructies die voorzien zullen worden van lichtjes. Ze zullen op het Lisseweegs Vaartje te bewonderen zijn. De scholen werken hiervoor samen met de mensen van de Batterie. Verder werken ze ook samen met Adriaan van het Gentse Collectief Jaagbaar. Hij kon al met de plaatselijke bewoners en horeca kennismaken. Adriaan wil de Lissewegenaars overtuigen om mee te werken onder de noemer Vitrine Ouverte. Op hun ramen kunnen ze door middel van overheadprojectoren kunstwerken laten projecteren. De bewoners worden ook opgeroepen om hun voortuintje of vensterbank weer te voorzien van kaarsjes.

Leven in het vaartje

De Lissewegenaars willen die avond heel wat vuur zien in het dorp. Franky Demon, voorzitter van Brugge Plus vindt de participatie van de plaatselijke bevolking een pluspunt. Je kan er kiezen voor een lang of minder lang parcours. Het lange parcours loopt van aan het Lisseweegs Vaartje tot aan de Dwarsstraat. Je mag beide avonden heel wat licht verwachten maar ook muzikale optredens en kunst want ook Tvaartje zet op beide avonden de deuren open om de site te verkennen. Ze starten de eerste zaterdag van juli met het Kunstencentrum. Schepen voor Toerisme Mieke Hoste wijst op het belang van de feesten die heel wat toeristen die aan zee verblijven aantrekken. In twee avonden worden toch 20.000 bezoekers verwacht. Schepen voor Onderwijs Jasper Pillen onderstreepte de samenwerking met de scholen die zelfs voor dat ze de constructies beginnen maken zijn, een studie hebben gemaakt van het Lisseweegs Vaartje. Ze konden ervaren wat er allemaal leeft in dat vaartje. De Lichtfeesten starten beide avonden om 21 uur. (SR)