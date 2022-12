Opnieuw Winternacht in Rollegem op het programma: “Belleman opent deze editie”

Na twee jaar wordt het voor de Rollegemnaren een feestelijk weerzien op Winternacht 2022. De organisatie van Winternacht, op zaterdag 17 december, is overgenomen door het bestuur Rollie’s Rollofeesten. Het concept van de Winternacht blijft hetzelfde zoals de vorige edities, een samenwerking met de lokale verenigingen.

Trekkers Olivier Tombeur en Stefaan Delorge van de Rollie’s Rollofeesten staan in voor de organisatie en coördinatie van deze feestelijke nacht. “De Rollegemse Winternacht biedt de lokale verenigingen een uitgebreid aanbod aan met onder andere drank- en eetmogelijkheden”, vertelt Olivier Tombeur, voorzitter van de Rollie Rollegemfeesten.

“De deelnemende verenigingen Lux festival, Gezinsbond,Toneelgroep Trees, Chiro Tandem, de kookploeg van Chiro, De Kindervriend, Kon. Harmonie St-Cecilia, comité Cross Mouton – Rally Herpoel, Texas Long Horns, de Engelenhoeve, de O. C. raad en KLJ Bellegem zetten hun beste beentje voor om de Rollegemse eigenheid en het charmevolle karakter van Winternacht te garanderen.”

“Dit is de gezelligste kerstmarkt van Kortrijk en omstreken”

Het opzet is dat het een gezellige nacht wordt voor jong en oud, met de nodig eet- en drankmogelijkheden. De organisatoren hopen op een grote opkomst. “Blijf niet thuis voor de haard, trotseer de kou en kom naar Winternacht 2022. Wij zorgen alvast voor de nodige warmte. Dit is de gezelligste kerstmarkt van Kortrijk en omstreken”, aldus het bestuur van de Rollie’s Rollofeesten .“

Knutselatelier

De organisatoren zijn ook de kinderen niet vergeten. “Om 17.30 uur kunnen de kinderen terecht bij het knutselatelier. Om 18 uur vertelt Dirk Holvoet kerstverhalen. Eerst voor de kleuters, daarna is het lager aan de beurt. De kinderanimatie gaat door in de Parochiezaal. De Belleman opent officieel deze winternachteditie.”

“De heren van The Phat Bass Mountain komen de boel opsmukken met hun aanstekelijke deuntjes. Deze mobiele band verzorgt de muzikale noot doorheen het feestgebeuren”, zegt Olivier. “Voor ons is het de vuurdoop. Eens deze eerste editie voorbij is, kunnen we bijsturen waar nodig maar we zijn er gerust in. Dit wordt terug een topper.”

(Carlo Herpoel)