Opnieuw vijf weken Winterpret in Blankenberge

Vrijdagavond 2 december opent ‘Winterpret’ opnieuw de deuren op het Stationsplein in Blankenberge. Vijf weken lang kan je er terecht voor schaatspret op de 650 m² grote overdekte ijspiste, een sfeervolle kerstmarkt en muzikale ambiance in de winterbar. “Eén minpuntje? Dat we ook zonder corona al zo vroeg de deuren moeten sluiten”, zegt medeorganisator Dirk Coryn.

Van 2 december tot en met 8 januari staat het Blankenbergse Stationsplein weer volledig in het teken van Winterpret. Met een liveoptreden van Sergio, vrijdagavond om 21.30 uur, wordt er meteen al stevig ingevlogen.

“Blij dat we dit jaar van die coronabeperkingen af zijn”, zegt Dirk Coryn van Het Witte Paard. Waar hij echter niet zo blij mee is, is dat op weekdagen buiten de kerstvakantie al om 20.30 uur de stekker eruit moet. “Vorig jaar waren we allang blij dat we open mochten, maar dit jaar is er van coronabeperkingen geen sprake meer. We hopen dan ook dat het stadsbestuur alsnog bijdraait en we die uren wat mogen versoepelen”, klinkt het.

Programma

Toch zal het aan ambiance niks mankeren: naast Sergio komen nog andere grote namen langs. Elke vrijdag-, zaterdag- en zondagavond staan er vanaf 19 uur dj’s op het programma, en ook beide kandidaten voor prins carnaval geven een feestje: op vrijdag 9 december is er ‘s avonds het bal voor Killian I met optreden van partyband Cooldown Café, de week nadien zet het Hollandse feestfenomeen Jettie Pallettie de tent in vuur en vlam tijdens het bal van Kevin II.

Op 1 januari is er om 16 uur een Nieuwjaarsdrink met optreden van Patrick Onzia. “Daarnaast brengen we elke woensdag van twee tot vijf ook allerlei ambiance voor de kids.

Op zondag 4 december komt tussen twee en vijf de Sint langs met een cadeautje voor al wie braaf is geweest en op 23, 24 en 25 december is het de beurt aan de Kerstman”, besluit Angelino De Poorter.