Opnieuw unieke belle-époquesfeer in De Haan tijdens Trammelant

Op zaterdag 6 augustus heeft De Haan opnieuw afspraak met zijn rijke belle-époqueverleden tijdens Trammelant. De aankomst van de historische tram met tientallen figuranten uit de tijd van toen en de daaropvolgende optocht langs de Leopoldlaan richting Parkdomein La Potinière en de Normandiëlaan is de absolute blikvanger tijdens dit topevenement.

Trammelant is na meer dan veertig edities een begrip in De Haan. “Tijdens dit evenement gaan we meer dan honderd jaar terug in de tijd; het is een waar eerbetoon aan ons roerend erfgoed. De figuranten die prachtig uitgedost door De Haan flaneren, de auto’s van toen die door de Concessie rijden, de verschillende belle-époquetaferelen in Parkdomein La Potinière… Echt alles is uniek om zien”, vertelt schepen van Cultuur en Roerend Erfgoed Rudi Cattrysse. Ook de dansavonden tijdens Les Grands Bals, die al op donderdag starten in de spiegeltent in La Potinière, flitsen je terug naar de jaren twintig van vorige eeuw. “De prachtige spiegeltent Bolero is van de familie Klessens uit Rijkevorsel, die retro spiegeltenten plaatst overal ter wereld op de grootste evenementen. May Klessens heeft een tweede verblijf in Wenduine”, zegt schepen van toerisme Marleen De Soete.

Naast het historische aspect van het belle-époquefeest, is er ook hedendaags amusement voorzien. Zo zal De Haans bekendste inwoner Koen Crucke samen met Discobar Joossens een dj-set verzorgen als MC Spaghetti. “Verwacht je vanaf 22.30 uur aan een boel foute discomuziek”, knipoogt Crucke.

De Haan zette voor Trammelant ook een samenwerking op met de webapp festivalradar.be, een mobiele website met een plattegrond van het evenement waarop je aanduidt waar je bent en dit doorstuurt naar je vrienden of familieleden. De festivals Werchter en Ostend Beach gingen Trammelant al voor. “Dankzij deze app kan je elkaar makkelijk terugvinden tussen de tienduizenden bezoekers, en loop je voortaan niet meer verloren op Trammelant”, vertelt schepen Christine Beirens, bevoegd voor o.a. ICT. “Een bevoegdheid die vooral binnen de gemeentelijke diensten erg belangrijk is, maar het is ook mijn ambitie om dit naar de gebruikers van onze diensten te brengen. Zo hebben we de mogelijkheden van het e-loket uitgebreid, kan er online gesolliciteerd worden en binnenkort wordt een keuzemenu voor telefonische oproepen in gebruik genomen. En nu is er dus de samenwerking met festivalradar. Hoe vaak moeten mensen elkaar zoeken op Trammelant? En begin maar eens uit te leggen waar je precies staat! Met deze webapp kan je dit handig oplossen”, klinkt het.