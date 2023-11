Opnieuw ‘toatjespap’ op kerstmarkt voor ALS-liga dankzij Papstampers

De Papstampers staan op 8, 9 en 10 december opnieuw met een standje op de kerstmarkt van Tielt. Kokkin Hilde Decoene serveert er samen met haar toatjespapfananten weer haar vermaarde gerechtje. De opbrengst gaat net als vorig jaar naar de ALS-Liga.

‘Het Comité ter Bevordering en Instandhouding van Patatpatrimonium van het Tieltse’, kortweg de Papstampers, ontstond in 2004 en vormt sinds 2018 zelfs een officieel erkende Tieltse vereniging. “Enkele vrienden vertelden me dat ze al lang geen ‘toatjespap’ meer gegeten hadden en dat hun vrouwtje dat ook niet kon klaarmaken”, legt Hilde Decoene uit. In een zotte bui zei ik toen dat ze bij mij mochten komen eten. Zo begon het.” Sindsdien komen tien mannelijke ‘toatjespap’-liefhebbers elk jaar karnemelkstampers eten bij Hilde thuis. Steevast gaat dat gepaard met wat ceremonie. Zo hebben alle leden een aardappeltje van keramiek rond hun hals, terwijl de papstampers na het eten allemaal samen rechtstaan voor het ‘voldoeningsritueel’. Daarbij likken ze dan hun bord uit. De wederhelften van de papstampers gaan die avond trouwens altijd samen op restaurant.

Het gerecht heeft veel verschillende benamingen in de volksmond. Afhankelijk van de regio wordt het toatjespap, petattepap, papstampers, papsause met eiers, tutsepap of kerremelkstampers. Hilde leerde het zelf van haar moeder. “Het is een ouderwets gerecht met heel eenvoudige, goedkope ingrediënten dat vooral door jongere mensen niet meer zo gekend is. Ofwel ben je pro toatjespap, ofwel lust je het helemaal niet, maar onze leden zijn er compleet verzot op en dragen heel trots hun ‘patat’ rond de nek. Na verloop van tijd kregen we trouwens de steun van een plaatselijke aardappelhandelaar. Daar zijn we dankbaar voor en hij werd meteen aangesteld als erelid.”

Goede doel

Joost Demyttenaere, Luc Verstraete, Peter Maton, Geert Fermyn, Tony Sleeuwaert, Filiep Goeminne, Frans Despierre, Geert Wittevrongel, Luk Declerck, Joeri Haverbeke en kokkin Hilde Decoene delen echter ook graag hun passie met het publiek en steunen daarmee het goede doel. Zo werd in november 2018 in het kader van de week van de smaak een ‘Toatjespapavond’ georganiseerd. Tijdens de kerstmarkt in 2019 verkochten de leden hun toatjespap ten voordele van de ALS-Liga, toen met het oog op de Tieltse ALS-patiënt Johan Verhulst. Al komt de aandoening ook voor binnen de dichte familie van Hilde Decoene. Een behandeling voor de degeneratieve spierziekte is er niet, maar recent wetenschappelijk onderzoek lijkt veelbelovend. “Er is heel wat onderzoek naar deze ziekte lopende en alle steun is welkom. Daarom kiezen we opnieuw voor de ALS-liga.”

Zelf de toatjespap van de Papstampers proeven en daarmee het goede doel steunen kan op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 december op de kerstmarkt in Tielt. Vorig jaar bracht de toatjespapverkoop liefst 2.500 euro op voor het goede doel.