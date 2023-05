Opnieuw Rommelmarkt in de Heidenskerkhofstraat in Pittem: “We hebben de ideale straat”

Voor het tweede jaar op rij organiseren een aantal bewoners van de Heidenskerkhofstraat op zondag 4 juni een rommelmarkt in hun straat. Zo willen ze onder andere geld in het laatje brengen voor het bouwen van de wagen voor Zotte Maandag.

“We zijn een vriendengroep die een vijftal jaar geleden dit initiatief uit de grond stampte”, steekt Elise De Jeagher van wal. “Begin 2020 groeide echter het idee om, naast het bouwen van de wagen, ook iets anders te organiseren met ons comité. Na wat brainstormen kwamen we al snel uit bij een rommelmarkt. Deze worden steeds populairder en aangezien er in Pittem nog geen was, besloten we dit idee uit te werken.”

“Het was de bedoeling dat we in april van dat jaar onze rommelmarkt gingen organiseren, maar net voor het zo ver was, gooide het coronavirus roet in het eten. Uitstel was echter geen afstel en dus besloten we er vorig jaar voor te gaan en zo organiseerden we alsnog onze rommelmarkt”, klinkt het.

Lokale verankering

“We mogen toch wel zeggen dat onze eerste organisatie vorig jaar een succes was”, gaat Stefanie Devlieger verder. “We hadden om en bij de vijftig standhouders, die na afloop allemaal tevreden waren over de verkoop en de organisatie. Wat de standhouders zelf betreft, waren ongeveer de helft inwoners van onze straat, maar waren de ander helft mensen van buiten de gemeente. Ook dit jaar lopen de inschrijvingen al zeer goed en het ziet er dus naar uit dat het ook dit keer qua opkomst een succes zal worden.”

“We stimuleren ook deze keer de mensen uit onze eigen straat om deel te nemen, zodat de lokale verankering zeker aanwezig blijft. We willen er vooral voor zorgen dat er een gezellige sfeer heerst en dat het een familiegebeuren is. Daarom hebben we ook een drankstand voorzien en serveren we hamburgers en braadworsten aan zeer democratische prijzen. We zijn uiteraard ook de kinderen niet vergeten, dus voor hen is er een springkasteel voorzien. De opbrengst van het evenement zal gebruikt worden voor het financieren van onze wagen voor Zotte Maandag.”

Uniek in België

“Het is misschien een groot woord, maar we hebben nagenoeg de ideale straat om een rommelmarkt te organiseren”, vervolgt Celine Van Den Ende. “De straat is breed genoeg om achter elke stand nog een wagen te kunnen zetten, en ze is lang genoeg om iedereen voldoende ruimte te kunnen geven. Daarnaast is er op een eenvoudige manier een omleiding voorzien, zodat de straat gedurende de hele rommelmarkt kan afgesloten worden.”

“En het is de enige straat in België die zo heet. Wat de markt zelf betreft, loopt deze over het centrale deel van de straat, vanop de hoek met de Pastoor Juliaan Claerhoutstraat tot de Koffiestraat. We vragen om vooraf in te schrijven, maar voor wie op de dag zelf nog langs komt, zullen we ongetwijfeld ook wel nog een plaatsje vinden.”

(JG)