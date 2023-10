Opnieuw heel wat bierliefhebbers op Bierfestival Poperinge: “Echt het gezelligste bierfestival van ’t land”

Bierclub Poperinge organiseert dit weekend, in samenwerking met stad Poperinge en toerisme Poperinge, het 26ste Poperinge Bierfestival. De formule is ook dit jaar 25 brouwers en 125 bieren. Vorig jaar kon het festival rekenen op 2.600 bezoekers uit meer dan 20 verschillende landen en dat zal dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn.

“Ons festival wordt al jaren bestempeld als ‘het gezelligste bierfestival van ‘t land’”, klinkt het bij Bruno Jacques, in naam van het organiserende Bierclub Poperinge. “Jaarlijks nodigen we 25 brouwers uit. Daarvan zijn er standaard vier Poperingse brouwerijen, tien nieuwe brouwerijen en tien brouwerijen van de vorige editie die mogen terugkeren.”

Bierdorp

De Maeke Blydezaal werd ook dit jaar omgebouwd tot een gezellig bierdorp met houten vloer, ruim terras en een luifel met sfeervolle verlichting. Voor de muzikale omlijsting zorgde het ‘huisorkest’ The MG’s Brothers. “Zoals altijd konden we uitpakken met nieuwe bieren die de brouwers in primeur aan het publiek presenteren”, aldus Bruno.

“Al jaren zegt men dat dit ‘het gezelligste bierfestival van ‘t land’ is, maar dat is echt ook zo. Bierfestival Poperinge is net als de Hoppefeesten. Heel veel feest met heel wat gezelligheid, maar weinig problemen”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

(Lees verder onder de foto.)

Het festival wordt al jaren bestempeld als ‘het gezelligste bierfestival van ‘t land’. © LBR

Volkssfeer

Bachten De Kupe Bier Compagnie uit Alveringem is nieuw en bracht het bier Bachten de Kupe Saison mee. “Zelf ben ik al meermaals op bezoek gekomen naar Bierfestival Poperinge, maar het is de eerste keer dat ik hier met mijn eigen brouwerij aanwezig ben”, zegt Manu Vandenbroucke. Samen met Arne Van Belle runt hij de brouwerij. Hun bier Bachten de Kupe Saison wordt gebrouwen bij Deca Brouwerij in Woesten. “Sinds 1 januari 2021 zijn we begonnen met Bachten De Kupe Bier Compagnie. Door de coronacrisis ben ik een andere richting ingeslagen op vlak van werk. Momenteel presenteren we één bier. We zijn verrast door iedereen die ons bier wil proeven.”

Ook de Poperingse bierkenner Kristel Logie ontbreekt niet op het Bierfestival Poperinge. “Zelf was ik al aanwezig op heel wat bierfestivals en dit is toch wel echt het beste bierfestival. Er is een echte volkse sfeer en de aanwezige brouwerijen nemen mensen mee die kennis hebben van het bier en dat is fijn.”