Opnieuw halloweentocht in De Barakken

Op maandag 31 oktober vindt er opnieuw een halloweentocht plaats in De Barakken. Het gaat om een bepijlde wandeling van 2,5 kilometer in de straten van de buurt.

Het wordt opnieuw een gezellige gezinshappening in griezelthema. Iedereen is welkom, en wie verkleed is, maakt bovendien kans op een mooie prijs. Alle volwassenen krijgen een ‘goodiebag’ en voor de kinderen is er een halloweengadget. Op de tocht krijgt iedereen een jenever of sapje en ook pompoensoep of warme chocolademelk. Buurtbewoners kunnen een snoepje uitdelen en ook de handelaars geven alle deelnemers nog een verrassing.

Vuurwerk en party

Op het parcours, dat start en eindigt aan Nuba-R, kom je allerlei griezels tegen. Er is gekozen voor een mix van professionele acts én figuranten die vrijwillig meedoen. Starten kan vanaf 18.30 uur, wie het graag wat enger wil, start beter iets later. Na 20 uur wordt het wat griezeliger. Afsluiten gebeurt met een heuse vuurwerkshow en een ‘Haunted afterparty’ in Nuba-R (Aan de Oostkaai).

De tocht is sinds 2021 een organisatie van het handelscomité De Barakken. Door de succesvolle eerste editie in 2021 werd besloten dit jaar met voorverkoop te werken. Tickets zijn enkel online verkrijgbaar en kosten 6 euro per persoon. (add 8 euro). Kindjes van 0 tot 2 jaar kunnen gratis deelnemen.