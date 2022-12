Opnieuw gezellig samenzijn met winterwandeling van KWB en Femma

Femma en KWB slaan opnieuw de handen in elkaar voor de traditionele winterwandeling. Deze heeft plaats op zondag 11 december.

Onderweg wacht een koffie en een glühwein. De wandelingen van 6, 9 of 12 kilometer lopen ditmaal op Lauws grondgebied en zijn allemaal kinderwagen- of rolstoeltoegankelijk. De traditionele glühwein wordt geserveerd in de buurt van de Leiebrug. Starten kan tussen 12.30 uur en 15 uur in de Porseleinhallen. Deelname kost 4 euro per persoon, maar daarvoor krijg je onderweg twee warme dranken aangeboden. Femma, KWB en Okra-Sport+-leden betalen 2,5 euro. Voor kinderen jonger dan 12 is de deelname gratis. Na de wandeling kan er in de Porseleinhallen nagepraat worden bij een pannenkoek of een drankje. Info: Isabelle Seynhaeve (056 40 31 78) of Danny Vandenbulcke (056 41 19 70). Op de foto: v.l.n.r. Martine Deboosere, Isabelle Seynhaeve, Eric Vanhauwaert en Marc Stragier.

.