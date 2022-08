Opnieuw duizenden bezoekers op de jaar- en avondmarkt in Dadizele: “Na corona doet dit echt deugd”

Voor het eerst sinds 2019 kon de Dadizeelse hoogdag op 15 augustus zonder coronamaatregelen doorgaan. De jaar- en avondmarkt werd met duizenden bezoekers een overdonderend succes. “Dit waren nu plots de ideale omstandigheden om iets dergelijks te organiseren.”

De voorbije dagen hield men bij Dadizele Onderneemt, de vereniging die instaat voor de organisatie van de jaar- en avondmarkt in Dadizele, de weersvoorspellingen goed in de gaten. “Extreme hitte zou mogelijk voor problemen zorgen. We hadden onze voorzorgsmaatregelen genomen en hadden bijvoorbeeld al geïnformeerd om een waterfontein te installeren. Uiteindelijk bleken extra maatregelen niet nodig”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). Een zacht briesje zorgde er de hele dag voor dat het aangenaam wandelen was tussen de verschillende kraampjes. “Toch hebben we voor het eerst een blad vol richtlijnen uitgedeeld aan de standhouders. Daarop tips omtrent de hitte, maar ook afspraken omtrent afval. “De jaar- en avondmarkt kreeg uiteindelijk weer duizenden bezoekers over de vloer. “Na een afgelaste editie door corona en een editie met heel wat maatregelen doet dit echt deugd.”

Ghesellen van de Pompe

Tijdens de openingsceremonie van de avond- en jaarmarkt worden jaarlijks de Ghesellen van de Pompe gehuldigd. Dat zijn mensen die meehelpen om de gemeente Dadizele extra op de kaart te zetten. Dit jaar werd er gekozen voor twee verenigingen. Dankzij de leden van Autoclub Dadizele is er al twintig jaar rally in de Pompeschittersgemeente. “Aanvankelijk leidden we alles in goede banen met de organisatoren van de Omloop, sinds tien jaar vormen we een apart comité. Inmiddels is de rally uitgebreid naar een Short Rally. Bedoeling is volgend jaar uit te breiden naar drie klassementsproeven. Dat we nu Ghesellen van de Pompe zijn doet deugd”, aldus Marnik Malengier van Autoclub Dadizele. Ook het koor Cantabile, dat dit jaar haar vijftigste verjaardag viert, mag zich Gheselle van de Pompe noemen. “Deze ochtend mochten we de traditionele eucharistieviering opluisteren en nu worden we nog gehuldigd. Dit is de kers op de taart”, aldus voorzitster Martine Cambier. (BF)

Feline Allegaert, Maud Vandoorne en Tom Vandoorne proberen jaarlijks af te zakken naar de festiviteiten in hartje Dadizele. “Dit is een jaarlijkse traditie”, aldus Tom, de papa van Maud. “We zijn gestart met de rommelmarkt en na de openingsceremonie gaan we nog eens de straten in. Misschien blijven we ook wel iets eten.” Feline en Maud voelden zich onmiddellijk thuis op het evenement. “Er is alleszins al veel volk aanwezig. Sowieso is dit een evenement dat ieder jaar veel volk naar Dadizele lokt. De sfeer op deze feestdag is altijd optimaal en met dit aangename weer klopt het volledige plaatje.” © ©2022 Jan Stragier

Kathy Deleye, Warre Platteeuw, Torre Platteeuw, Martien Vandendriessche, Ada Kostrubiec en Wim Raes waren al van ‘s morgens vroeg te vinden in Dadizele. “Wij komen uit Oekene, maar familie van ons speelt in het muziek. Naar jaarlijkse gewoonte zijn we hier dan ook aanwezig. We maken er telkens een gezellig uitje van. Traditiegetrouw starten we ‘s morgens met de rommelmarkt en zakken we daarna af naar de openingsreceptie. Na hier genoten te hebben van een drankje doen we nog eens een grote toer door de gemeente. We zijn blij dat alles weer op een normale manier kan doorgaan.” © ©2022 Jan Stragier

Voor Nadja Smigielska, Geert Vangheluwe, Martine Wyffels, Luc Schepens, Nicole Stadeus en Marc Dejonckheere heeft de avondmarkt in Dadizele nog maar weinig geheimen. Meer nog, Luc Schepens stond meer dan vijfentwintig jaar mee in voor de organisatie van het hele gebeuren. “Ik ben blij om nu toch eens volop te kunnen genieten en zelf niet veel te moeten doen.” Voor Nicole was het vooral uitkijken naar de openingsceremonie. Daar werden Automobielclub Dadizele en het koor Cantabile gehuldigd als nieuwe Ghesellen van de Pompe. “Wij kennen Marnik van de rally goed en zijn dan ook fier dat de rallyorganisatoren hier vandaag gehuldigd worden voor hun inspanningen.” © ©2022 Jan Stragier