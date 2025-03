Opnieuw dansbenen losgooien op fuif Do-The-Doze

Het Feestcomité Loppem organiseert op zaterdag 22 maart opnieuw zijn fuif Do-The-Doze, een knipoog naar oude dozen. “Onze fuif is ondertussen een vaste waarde geworden”, begint Stijn Timmerman van het Feestcomité.

“De vetste schijven uit de jaren 90, 00 en 10 worden gedraaid door DJ Stijn. De fuif vindt plaats in sporthal De Strooien Hane en we beginnen er aan om 21 uur.”

“Tickets kosten 8 euro in voorverkoop en zijn te koop in sporthal De Strooien Hane, sporthal De Groene Meersen, café Sint-Elooi, bij de leden van het Feestcomité Loppem of online. Aan de deur betaal je 10 euro. Wij hebben er alvast ongelooflijk veel zin in”, klinkt het enthousiast. (BC)

www.facebook.com/fecoloppem