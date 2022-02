Opnieuw Boetprocessie in Veurne na twee jaar onderbreking

De ‘Sodaliteit van de Gekruiste Zaligmaker’ die sinds de 17de eeuw ieder jaar in Veurne de Boetprocessie organiseert heeft beslist om de Boetprocessie dit jaar opnieuw te laten uitgaan na een onderbreking van twee jaar door de coronapandemie.

Gilbert Vanlerberghe, prefect van de Sodaliteit: “De processie gaat traditioneel uit op de laatste zondag van juli, dit jaar is dat op 31 juli. Het zal wel een extra inspanning vergen om na drie jaar de processie opnieuw uit te bouwen. Sommige groepen, zoals de groep engelen – meisjes van 7 tot 10 jaar- zal nagenoeg volledig moeten vernieuwd worden.”

Deelnemers gezocht

“We durven hopen dat heel wat mensen zich zullen aanbieden om opnieuw hun vroegere plaats in de processie in te vullen en dat nieuwe mensen zich zullen aanmelden om deel te nemen. De deelnemers van voor de coronacrisis ontvangen binnenkort een uitnodiging.”

“Iedereen kan zich nu reeds inschrijven via onze website www.boetprocessie.be of via mail info@boetprocessie.be of via telefoon 058.312380. Uiteraard blijft alles onder voorbehoud dat de processie veilig kan georganiseerd worden.”

(MVQ)