Openingsweekend WONDER was een succes

WONDER Creativity Festival ging donderdagavond van start in de uitvalsbasis Budafabriek. Afgelopen weekend bezochten 1.500 mensen het festival met als thema dit jaar ‘Let’s get phygital’, een samentrekking van de woorden physical en digital.

Deze editie van WONDER verkent de grenzen tussen fysiek en digitaal binnen verschillende creatieve sectoren en wil met het thema het potentieel tonen van phygital. Nog tot en met 6 november kan je van donderdag tot en met zondag, telkens van 11u tot 19u, WONDER met haar 26 tentoonstellingen en installaties gratis bezoeken op acht locaties in het stadscentrum van Kortrijk. De organisatie mikt op minstens 5000 bezoekers.

Duurzame toekomst

“We zijn heel tevreden met de opkomst van afgelopen weekend”, zegt Stijn Debaillie, coördinator van Designregio Kortrijk. “Tijdens het festival brengen we onze beste troeven naar buiten en kan het grote publiek genieten en zien wat er allemaal leeft. WONDER inspireert en doet de designers en bedrijven van morgen nadenken over een duurzame toekomst. Kortrijk Creativity Festival nodigt je uit om anders te kijken naar wat vandaag is.” De kracht van WONDER zit volgens de organisatie in het feit dat ze niet mikken op één doelgroep, maar een kans bieden aan verschillende profielen en sectoren om elkaar op het festival te ontmoeten, waarbij iedere partner ook haar eigen netwerk meebrengt.

Volgende generatie Belgisch ontwerptalent

Designregio Kortrijk is één van de trekkende organisaties van het WONDER-festival en wil onze stad profileren als een creatieve designregio. Kortrijk mag zich ondertussen al vijf jaar Unesco Creative City of Design noemen. Met de studentenexpo ‘We Are the Next Generation’ gaan Designregio Kortrijk en haar partners ieder jaar op zoek naar de volgende generatie Belgisch ontwerptalent in productdesign, architectuur, grafisch ontwerp en gamedesign.

“Er staat een nieuwe generatie designers klaar om op een eigen, atypische, rebelse manier de tanden te zetten in de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Ze omarmen daarbij enthousiast de nieuwste digitale technologieën zonder de klassiekers te verloochenen, they go phygital. Het wonder kan zich voltrekken”, aldus Stijn.