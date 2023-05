Openingsavond Labadoux Festival in Ingelmunster lokt veel volk, Flip Kowlier zorgt voor orgelpunt

De openingsavond van het Labadoux Festival langs de Trakelweg in Ingelmunster lokte heel veel volk, met dank aan de sterke affiche met Ruben Block, Heather Nova en Flip Kowlier. Dat is dus zeker een pluspunt, maar de verre (VIP)-parking én slechts één grote De Lijn shuttlebus voor zoveel mensen die daar geparkeerd stonden, was een minpunt.

Festivals moeten wel eens veranderingen doorvoeren om allerlei redenen. Dat kan positief uitdraaien, maar dat kan ook negatief uitdraaien, vooral wanneer je dan ook nog pech hebt met het weer waardoor een voorziene parking niet gebruikt kon worden wegens… te drassig. Labadoux moest tot het laatste moment de plannen bijsturen.

Gelukkig komt Labadoux goed overeen met de Kriekefeesten, die altijd tijdens het eerste weekend van augustus worden gehouden, maar die wel op enkele kilometers van de festivaltent zijn gelegen. Dit jaar palmt Labadoux deze Kriekeweide in als parking. Om de mensen naar de festivaltent te brengen, werd er zelfs één grote autobus ingelegd.

Eén bus voor alle festivalgangers onvoldoende

In een uitgeschreven draaiboek komt dat goed over, maar in de realiteit is dat echt anders. ‘Busje komt zo’ kwam niet altijd zo snel terug, waardoor bij hun aankomst heel wat festivalgangers te voet stapten naar de festivalweide en schrokken dat het zo ver was. Gelukkig was het mooi weer…

Ook op het einde van de avond was dat niet zo’n goed idee, want in één autobus kan je niet zomaar tientallen mensen steken. “Wij betaalden 125 euro voor een VIP-pakket, maar sorry… wij komen niet meer terug”, zei een vrouw boos die al vertrok en toen was het nog maar 22.40. Op dat moment was Heather Nova nog aan het zingen en moest Flip Kowlier nog optreden. De dame die erbij was knikte, maar zweeg.

Sterk optreden van Flip Kowlier

Op het terrein zelf was het wel gezellig, met dank aan die diverse kraampjes die eveneens zorgen voor een aangename sfeer. Het nieuwe project Barbarak is echt een schot in de roos. Ook de optredens waren super, inclusief een heel sterke Flip Kowlier met band.

VIP’s die dachten van dit jaar terug artiesten te spotten en op de foto te prijken, waren eraan voor hun moeite. De reden? De backstageruimte werd grondig afgeschermd, zodat de artiesten zich in alle rust konden voorbereiden op hun optreden. Een goede zet van de organisatie, waardoor de artiesten in het artiestendorp niet meer lastig worden gevallen.

Op zaterdag start Labadoux om 14.30 uur in de clubtent met een optreden van Kobe & Benjamin Sercu. In de Barbarak kan iedereen zich uitleven én in de concerttent zijn er optredens van onder andere Starsailor, Hooverphonic, Noon… Op zondag ben je welkom om mee te zingen met onder andere de Nederlandse Meau, Buurman, Laïs….

(PADI/foto FODI)

Meer info: www.labadoux.be