Opendeur luchtmachtbasis Koksijde zorgt voor immense wachtrijen

Duizenden bezoekers hadden woensdag blijkbaar de Opendeurmiddag op de luchtmachtbasis van Koksijde met stip in hun agenda genoteerd, en ze hadden er heel wat voor over. Nadat ze de ellenlange files in het verkeer hadden getrotseerd, moesten ze ook nog aanschuiven in de lange wachtrijen om een glimp op te vangen van de cockpit van de imposante Airbus A400M Atlas of van de legendarische Sea King.

Het SRT (Snelle Respons Team) van PZ Westkust beet de spits af met een indrukwekkende demonstratie van hun slimme politiehonden. Even later grepen alle bezoekers snel naar hun oordopjes toen de F16 een spectaculaire maar oorverdovende solodisplay ten beste gaf.

Iconische Sea King

Toen het SAR-team met de Rescue-helikopter NH90 NFH een reddingsoefening uitvoerde, richtten alle fotoliefhebbers hun lenzen de lucht in. Twee gesimuleerde slachtoffers die eerst hun oranje vuurpijlen hadden afgeschoten werden met de winch in de helikopter gehesen.

Maar er was nog altijd massale belangstelling voor de voorganger van de NH90… De iconische Sea King werd honderden keren op de gevoelige plaat vereeuwigd, en geduldig stonden mensen in de wachtrij om de gepensioneerde reddingshelikopter van dichtbij te kunnen bekijken.

Airbus A400 M Atlas

Dat gold ook voor de indrukwekkende klepper van formaat van de Belgian Air Force: de Airbus A400 M Atlas met een lengte van 43,8 m, een spanwijdte van 42,4 m en een hoogte van 14,6 m. Met vier gigantische turbopropmotoren haalt het een kruissnelheid van zo’n 700 km/uur.

Toen de parachutisten van de Black Devils in het luchtruim hun kunsten toonden, gingen alle blikken en fototoestellen weer de lucht in. Even later scheerde het Red Devils-team in formatie van vier door de lucht.

Dronetechnologie

Met hun demo bewezen politiezone Westkust en Noordzee Drones dat de dronetechnologie alsmaar gesofisticeerder wordt. Heel wat avontuurlijke bezoekers lieten zich uitdagen om de klimmuur uit te proberen. Als kers op de taart werd de middag afgesloten met een reeks doopvluchten.